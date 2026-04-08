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Reclamo

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional rechazan los 240 despidos

El reclamo se centra en la reincorporación del personal desvinculado que afecta a las tareas del SMN.

Por Agencia NA
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Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizarán un paro mañana en rechazo a los 240 despidos y llevarán a cabo un abrazo simbólico en la sede central del organismo, situada en el barrio porteño de Palermo.

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La convocatoria, que comenzará a partir de las 10 de la mañana, sumado al cese total de actividades a nivel nacional, visivilizará la situación provocada por los despidos masivos (aproximadamente el 30% de la planta) y las medidas de ajuste que paralizaron gran parte de sus funciones.

El reclamo se centra en la reincorporación del personal desvinculado que afecta a las tareas del SMN y que, desde marzo de 2026, ya se encontraba en estado de alerta ante la amenaza de recortes. Según algunas denuncias, los despidos totales habrían alcanzado hasta 700 puestos de trabajo en una planta de mil empleados.

Asimismo, los trabajadores y delegados gremiales advierten que este recorte genera un “apagón meteorológico” con consecuencias en la seguridad en vuelos, por la provisión de datos meteorológicos críticos para la aeronavegación; el cierre de estaciones meteorológicas en distintos puntos del país que impide la toma de datos locales para el pronóstico; y el riesgo de vida y económico, debido a que el vaciamiento del SMN impacta directamente en el Sistema de Alerta Temprana (SAT), que dificulta la prevención de catástrofes naturales y afecta sectores clave como la producción agrícola.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que lideran estas protestas, argumentan que el SMN es un pilar estratégico para la soberanía y la seguridad nacional y aseguran que los despidos habrían sido impulsados por directivas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por el ministro, Federico Sturzenegger.

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