El mileismo y aliados lograron bloquear la interpelación a Adorni por su patrimonio y sus viajes

En el arranque de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, la oposición no pudo imponer un apartamiento del reglamento para incorporar al temario un proyecto de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado judicialmente por su patrimonio y sus viajes.

Aunque la oposición reunió más votos que el oficialismo y sus aliados, pues se registraron 124 votos a favor y 118 en contra, la votación resultó negativa, ya que al tratarse de un apartamiento se necesitaban las tres cuartas partes del Cuerpo.

En la previa no hubo acuerdo sobre la interpretación reglamentaria respecto de la posibilidad de emplazar a las comisiones para que traten proyectos que no estaban en el temario de la sesión de este miércoles. De hecho, la sesión especial fue pedida por La Libertad Avanza y sus aliados para debatir un único expediente: la reforma de la Ley de Glaciares.

Sin embargo, los diputados Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria) recordaron antecedentes de emplazamientos sobre expedientes que no estaban en el temario.

Pero este miércoles lo que tuvo lugar finalmente fue una serie de apartamientos. Y sobre el de la interpelación a Adorni, la encargada de presentarlo fue la secretaria parlamentaria del bloque UP, Paula Penacca.

La diputada señaló que se pedía la interpelación de Adorni “para que dé explicaciones que debería haber dado al momento que se hizo de público conocimiento ese famoso viaje para ‘deslomarse’ trabajando en New York con su esposa, a quien como extrañaba mucho le pidió que lo acompañara”.

“Nuestro bloque entiende que es urgente citarlo antes, sabemos que hay una fecha prevista, quizás si al jefe de Gabinete no se le cae antes la cara de vergüenza para el 29 de este mes”, dijo en referencia a la sesión informativa programada para ese día.

Para Penacca, “hay una irregularidad que es clara, hay una presunta malversación de caudales públicos y obviamente un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y no lo dice el bloque de Unión por la Patria, ya hay una investigación ordenada por el fiscal (Gerardo) Pollicita, que no creo que nadie crea que tiene una vinculación política con nuestro bloque”.

“El jefe de Gabinete no para de mandarse macanas, hizo declaraciones en las que mintió sobre quién había pagado su viaje a Punta del Este; un viaje de descanso familiar, que está muy, nosotros somos peronistas y creemos en el derecho a las vacaciones, pero no con la plata de todos los argentinos. Él dijo que lo pagó su amigo Marcelo Grandio, que además seguramente algún favor le debe, porque sabemos que es dueño de una productora que tiene más de un programa en la Televisión Pública, que la iban a cerrar, lo mismo que con el Banco Nación, pero antes corrieron rapidito a pedir un crédito con tasa subsidiada”, lanzó.

La camporista también habló del “misterio de la calle Miró” para apuntar que Adorni “pudo comprar una propiedad por 230 mil dólares, de los cuales 200 mil le prestaron las que vendían la propiedad, dos jubiladas. Una de ellas dijo no conocerlo a Adorni, pero parece que es muy solidaria. Ni que hablar de la casa en el country Indio Cua Golf Club”.

“Es un papelón, es una vergüenza, no pueden explicar nada de todas estas propiedades, nada de todos estos viajes y lo más paradojal que parece que el gobierno de La Libertad Avanza, que tenía un vocero, ahora tiene que esconder al exvocero y jefe de Gabinete, y todos los funcionarios se transformaron en los voceros de Adorni y no pueden explicar lo inexplicable. No hay manera, esto es un acto claro de corrupción”, sostuvo.

En el cierre, la opositora advirtió: “Nos vamos a reservar el derecho de llevar adelante una moción de censura, que la verdad es lo mínimo que se merece un caradura de esta naturaleza. Fin”.