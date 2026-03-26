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Números oficiales

Según el INDEC, la actividad económica volvió a crecer

Sectores claves en la estimación son el agrícola y el minero.

Por Agencia NA
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En enero de 2026, la actividad económica mostró señales de recuperación. El estimador mensual de actividad económica (EMAE) avanzó 1,9% en la comparación interanual y 0,4% respecto de diciembre, según la medición desestacionalizada del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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Diez de los sectores relevados presentaron incrementos en el primer mes del año. Entre ellos sobresalieron pesca, con una suba de 50,8% interanual, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 25,1 por ciento. Este último sector resultó el de mayor impacto positivo sobre el EMAE, seguido por explotación de minas y canteras, que aumentó 9,6 por ciento. Ambos rubros aportaron 1,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

En contraste, cinco sectores reflejaron bajas frente a enero del año pasado. Comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 3,2%, electricidad, gas y agua cayó 3%, industria manufacturera disminuyó 2,6% y administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, se redujo 1,6 por ciento. Estos sectores restaron en conjunto 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del EMAE.

Martín Vauthier, director del BICE e integrante del equipo económico, consideró que “la actividad continúa creciendo y en enero se ubicó en un nuevo máximo histórico”. “Desde 2024, la economía crece y la inflación baja, con corrección de precios relativos, disminución de impuestos y eliminación de trabas y regulaciones innecesarias”, sumó en X.

Qué pasó en 2025

La economía argentina registró una expansión del 4,4% durante 2025, de acuerdo con cifras publicadas por el Indec. Este desempeño resulta significativo para el Ejecutivo, que apuesta por una recuperación en 2026, luego de dos años iniciales caracterizados por la implementación de políticas de ajuste fiscal y el objetivo de contener la inflación.

El avance anual del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 se atribuyó al incremento del consumo privado (7,9%), del consumo público (0,2%), de las exportaciones (7,6%) y de la inversión (formación bruta de capital fijo) que subió 16,4 por ciento.

En el análisis sectorial, intermediación financiera lideró las subas con un alza interanual de 24,7%, seguida por explotación de minas y canteras (8,0%) y hoteles y restaurantes (7,4%). Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ocupó el cuarto puesto (6,2%), mientras que la construcción avanzó 4,3 por ciento.

Por otro lado, la pesca sufrió un descenso de 15,2% en términos interanuales y el rubro hogares privados con servicio doméstico retrocedió 1,1% respecto de 2024. También se observaron bajas en servicios sociales y de salud (-0,2%) y en administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1%).

En el cuarto trimestre de 2025, el PIB creció 0,6% en términos desestacionalizados en comparación con el trimestre previo. En el desglose de la demanda, las exportaciones se incrementaron 5,0% y el consumo privado avanzó 1,7%, ambos en la medición trimestral desestacionalizada. Por el contrario, el consumo público bajó 1,0% y la inversión (formación bruta de capital fijo) retrocedió 2,8 por ciento.

Al comparar con igual período de 2024, la actividad económica registró una expansión de 2,1% en el cuarto trimestre. Dentro de los componentes de la demanda, las exportaciones encabezaron las subas con un aumento de 10,9% respecto del mismo trimestre del año anterior. Entre los sectores productivos, sobresalieron las mejoras en intermediación financiera (17,2% interanual), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (16,1%) y pesca (10,6%).

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Cómo sigue en febrero

El relevamiento de Qualy Consultora para enero y febrero mostró un comportamiento parecido. La economía registró avances en el primer bimestre, aunque el mayor dinamismo se concentró en la agroindustria y el comercio exterior. El consumo interno y los sectores industriales tradicionales exhibieron un repunte más moderado o incluso retrocesos en ciertos rubros.

En febrero, la industria automotriz aumentó su producción 41,1% respecto al mes anterior, según los datos de Qualy. No obstante, frente a febrero de 2025, se observó una baja de 30,1%. Las ventas nacionales de vehículos descendieron 19,9% en la comparación mensual y 45,9% en términos interanuales. En contraste, los patentamientos de motos subieron 4,4% respecto a enero y 70,4% en la comparación interanual.

El sector de la construcción mantuvo cifras negativas: el índice de insumos para la construcción, desestacionalizado, disminuyó 1,2% frente a enero y 1,6% respecto de febrero del año anterior. Los despachos de cemento al mercado interno bajaron 11,6% en el mes y 5,3% en la comparación interanual.

En el comercio minorista de pequeñas y medianas empresas, el índice subió 2,6% en febrero respecto al mes previo, pero descendió 5,7% frente a igual mes de 2025. El acumulado anual arrojó una contracción de 5,2%. El consumo en comercios de cercanía se mantuvo limitado, con los hogares privilegiando la adquisición de bienes esenciales y una merma en las ventas de productos durables.

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