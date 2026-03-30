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Festejo

Los Granaderos tocaron temas de ABBA por el cumpleaños de Karina Milei

El recital de la banda de música de los Granaderos a Caballo por el aniversario 53 del natalicio de la hermana del presidente tuvo lugar en el Paatio de Las Palmeras, de la Casa Rosada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un evento inusual que combinó la tradición militar con los clásicos del pop sueco, la Fanfarria Militar “Alto Perú”, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, brindó este martes un recital en la Casa Rosada para conmemorar el cumpleaños número 53 de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Un repertorio entre marchas y "Dancing Queen"

El homenaje, que se desarrolló en el emblemático Patio de las Palmeras, tuvo una duración aproximada de ocho minutos. La presentación comenzó con la interpretación de la marcha militar “Avenida de las Camelias”, pero sorprendió a los presentes cuando los músicos ejecutaron un popurrí de tres de los temas más icónicos de ABBA: “Mamma Mia”, “Dancing Queen” y “Chiquitita”. Según testigos, la funcionaria, visiblemente sonriente, acompañó el ritmo de la música con sus pies mientras presenciaba el espectáculo. El cierre del evento estuvo a cargo de la histórica Marcha de San Lorenzo.

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El entorno y los invitados

Karina Milei estuvo acompañada por un selecto grupo de funcionarios y dirigentes de confianza, entre los que se encontraban el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el integrante de la secretaría general, Eduardo “Lule” Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez; y el dirigente Diego Santilli.

El festejo se produjo tras una extensa reunión de la mesa política que se prolongó hasta pasadas las cinco de la tarde. Una vez finalizado el show, la secretaria general saludó individualmente a los músicos para agradecerles el gesto antes de retirarse a su despacho. Durante la jornada, también se observó el ingreso y egreso de bolsas de ropa de marca, destinadas como obsequios para la homenajeada.

Ausencias y actividad en Plaza de Mayo

A pesar de la relevancia del festejo para el entorno presidencial, el mandatario Javier Milei no estuvo presente, ya que se había retirado de la Casa Rosada pasado el mediodía tras una reunión con el embajador de Estados Unidos. Otras ausencias notables fueron las del asesor Santiago Caputo, quien se dirigió a su despacho tras la reunión política, y el vocero presidencial Manuel Adorni.

Tras finalizar la presentación privada en el interior de la sede de Gobierno, los Granaderos se trasladaron a la Plaza de Mayo. Allí, continuaron tocando para el público y turistas presentes, aunque retomaron un repertorio de marchas militares tradicionales en el marco de las actividades conmemorativas por la semana de Malvinas.

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