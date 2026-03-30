La "confesión" de María Eugenia Vidal: "Soy una MILF"

Un video de María Eugenia Vidal se volvió viral en TikTok por una respuesta que sorprendió a todos.
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La ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, publicó un video que sorprendió en redes sociales.
Un video de María Eugenia Vidal se volvió viral en TikTok por una respuesta que sorprendió a todos.
Un usuario le comentó “alta MILF”, un término de la jerga de internet que suele usarse para describir a mujeres maduras consideradas atractivas.
Lejos de esquivar el comentario, la exgobernadora bonaerense respondió con humor y dijo que sí, que era MILF, pero con su propia interpretación: “Mujer, Independiente, Laburadora y Frontal”.
El momento generó miles de reproducciones y comentarios en pocas horas, con usuarios que se tomaron la situación con humor y bromearon sobre el curioso cambio de significado del acrónimo.
Entre memes y reacciones, muchos destacaron lo inesperado de la respuesta, mientras otros señalaron el “malentendido” del término que terminó convirtiendo el momento en un viral.