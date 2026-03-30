La "confesión" de María Eugenia Vidal: "Soy una MILF"

Un video de María Eugenia Vidal se volvió viral en TikTok por una respuesta que sorprendió a todos.

Redes sociales María Eugenia Vidal salió a buscar trabajo, y Alberto Samid le hizo una oferta

"Motor de cambio" Un joven sanjuanino protagonizó un encuentro nacional del PRO con María Eugenia Vidal

Un usuario le comentó “alta MILF”, un término de la jerga de internet que suele usarse para describir a mujeres maduras consideradas atractivas.

Lejos de esquivar el comentario, la exgobernadora bonaerense respondió con humor y dijo que sí, que era MILF, pero con su propia interpretación: “Mujer, Independiente, Laburadora y Frontal”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/2038432967823880198&partner=&hide_thread=false "Vidal":

Porque la ex gobernadora asegura que es MILF y muchos la pensaron dos veces pic.twitter.com/0goY5MHVhw — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) March 30, 2026

El momento generó miles de reproducciones y comentarios en pocas horas, con usuarios que se tomaron la situación con humor y bromearon sobre el curioso cambio de significado del acrónimo.

Entre memes y reacciones, muchos destacaron lo inesperado de la respuesta, mientras otros señalaron el “malentendido” del término que terminó convirtiendo el momento en un viral.