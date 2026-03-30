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La "confesión" de María Eugenia Vidal: "Soy una MILF"

La ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, publicó un video que sorprendió en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un video de María Eugenia Vidal se volvió viral en TikTok por una respuesta que sorprendió a todos.

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Un usuario le comentó “alta MILF”, un término de la jerga de internet que suele usarse para describir a mujeres maduras consideradas atractivas.

Lejos de esquivar el comentario, la exgobernadora bonaerense respondió con humor y dijo que sí, que era MILF, pero con su propia interpretación: “Mujer, Independiente, Laburadora y Frontal”.

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El momento generó miles de reproducciones y comentarios en pocas horas, con usuarios que se tomaron la situación con humor y bromearon sobre el curioso cambio de significado del acrónimo.

Entre memes y reacciones, muchos destacaron lo inesperado de la respuesta, mientras otros señalaron el “malentendido” del término que terminó convirtiendo el momento en un viral.

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