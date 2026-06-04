Caso ANDIS: Salud de la Nación adjudicó una licitación por $15.000 millones y aparecen empresas investigadas

La investigación por las contrataciones de la ANDIS vuelve a poner bajo la lupa a empresas vinculadas al sector farmacéutico.

Mientras avanza la investigación judicial por presuntas irregularidades en contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una nueva licitación del Ministerio de Salud volvió a poner bajo la lupa a varias empresas mencionadas en la causa.

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Según una investigación publicada por Ámbito, una adjudicación cercana a los $15.000 millones para la compra de medicamentos oncológicos incluyó a firmas vinculadas al expediente judicial que analiza posibles hechos de corrupción, direccionamiento de contrataciones, cartelización y sobreprecios.

Entre ellas aparece nuevamente la Droguería Suizo Argentina, controlada por la familia Kovalivker, considerada una de las empresas centrales en la investigación que lleva adelante la Justicia.

La licitación millonaria que volvió a encender las alertas

De acuerdo con la documentación citada por Ámbito, la Resolución 840 del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, adjudicó en abril de este año una compra de medicamentos oncológicos por casi $15.000 millones.

El proceso licitatorio había sido iniciado en junio de 2025, antes de que trascendieran los audios que involucraron al entonces titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y que dieron origen a la causa judicial.

Además de Suizo Argentina, también figuran en la licitación otras compañías mencionadas en la investigación, entre ellas Ortopedia Alemana del Norte y la droguería DISVAL.

Según la publicación, la propia Suizo Argentina solicitó posteriormente no mantener su oferta dentro de ese proceso, un movimiento que fue interpretado como parte de una reconfiguración de su estrategia empresarial tras el escándalo.

Los cambios en la conducción de la empresa

En medio de la controversia, la compañía registró modificaciones en su estructura directiva.

En diciembre del año pasado, Emmanuel Kovalivker dejó de forma repentina su cargo como vicepresidente y director titular de la firma durante una asamblea extraordinaria.

La presidencia quedó en manos de Jonathan Kovalivker, acompañado por un directorio integrado por Sebastián Nuner Uner, Pablo Ariel Viner, Diego Gerardo Viner y Carlos Matías Morosi.

La investigación periodística señala que varios de esos nombres aparecen también vinculados a otras sociedades comerciales relacionadas con la familia Kovalivker.

Una red de empresas bajo análisis judicial

Uno de los focos de la investigación judicial apunta a las conexiones societarias que rodean a la Droguería Suizo Argentina.

Según Ámbito, el fiscal federal Franco Picardi analiza una estructura empresarial en la que aparecen firmas dedicadas a distintos rubros, desde servicios farmacéuticos hasta construcción y financiamiento.

Entre los nombres mencionados figura Pablo Ariel Viner, quien habría integrado directorios de empresas como Metafar, Log In Farma, Unicred y otras sociedades vinculadas a los Kovalivker.

La hipótesis bajo análisis busca determinar si existió una red de compañías que participó de contrataciones estatales bajo mecanismos irregulares.

Qué investiga la Justicia en la causa ANDIS

La investigación judicial se centra en presuntas maniobras relacionadas con contrataciones dentro de la ANDIS.

De acuerdo con el expediente citado por Ámbito, las sospechas incluyen posibles esquemas de direccionamiento de licitaciones, contratación discrecional de proveedores, cartelización y sobreprecios.

Dentro de esa trama también aparece mencionado Sebastián Nuner Uner, representante de Suizo Argentina y actual integrante de su directorio.

Según el dictamen del fiscal Picardi, un empleado de la ANDIS lo señaló como una persona con influencia en la incorporación de proveedores dentro de determinados procesos de contratación.

La causa continúa en etapa de investigación y hasta el momento no existen condenas judiciales firmes vinculadas a los hechos analizados.

Una empresa que tuvo fuerte presencia en las compras estatales

La relevancia de Suizo Argentina dentro del expediente se explica también por el volumen de negocios que mantuvo con organismos públicos.

Según datos publicados por Ámbito, durante el actual gobierno la compañía habría acumulado contrataciones por más de $100.000 millones con organismos nacionales, entre ellos los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa, además de PAMI e IOSFA.

En lo que va de 2026, sin embargo, la actividad de la firma en contrataciones estatales se redujo de manera significativa.

La única operación registrada en la plataforma oficial Comprar corresponde a una oferta por más de $142 millones para la provisión de insumos destinados al Hospital Posadas, una adquisición que todavía se encuentra pendiente de adjudicación.

FUENTE: Ambito