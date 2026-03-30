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Investigación

La esposa de Manuel Adorni, comprometida por contratos millonarios con proveedores de YPF

La Justicia investiga pagos por más de $6 millones a la consultora de Bettina Angeletti por servicios de "coaching".

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Justicia Federal ha puesto bajo la lupa una serie de contrataciones que vinculan a la consultora "+Be", propiedad de Bettina Angeletti —esposa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni—, con empresas que mantienen millonarios contratos con el Estado, particularmente en el sector energético. La denuncia penal, impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano, señala un posible esquema de triangulación y conflictos de intereses estructurales.

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El nexo con YPF y National Shipping S.A.

Uno de los puntos centrales de la investigación es el vínculo con National Shipping S.A., una empresa naviera de la familia Virasoro especializada en el transporte de hidrocarburos. Según la denuncia, esta firma es una de las principales contratistas de YPF, empresa de la cual el propio Adorni fue designado director titular por parte del Estado el 30 de enero de 2026.

La consultora de Angeletti habría percibido un total de $6.370.000 por brindar servicios de "coaching empresarial" a National Shipping S.A.. Estas tareas consistieron en tres jornadas de capacitación realizadas entre noviembre de 2024 y octubre de 2025. Para los investigadores, la cercanía temporal entre estos pagos y el desembarco de Adorni en el directorio de la petrolera estatal es un elemento clave de análisis.

Cronología de una relación bajo sospecha

La secuencia de los hechos presentada en el expediente judicial genera interrogantes sobre la transparencia de las operaciones:

  • Julio de 2024: Bettina Angeletti crea la consultora +Be, mientras Adorni se desempeñaba como secretario de Comunicación.
  • Agosto de 2024: Adorni es ascendido a Jefe de Gabinete.
  • Noviembre de 2024: National Shipping abona las primeras dos capacitaciones.
  • Octubre de 2025: Se concreta la tercera jornada de servicios de coaching.
  • Enero de 2026: Adorni asume como director en YPF.

Tras estas contrataciones, la titular de la consultora modificó su situación fiscal, pasando de monotributista a trabajadora autónoma.

Un esquema de "triangulación" más amplio

La denuncia de Pagano no se limita a YPF. El documento sostiene que el Grupo Datco —que posee contratos con organismos como ARCA, AySA, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y el Banco Central— también habría subcontratado a la firma de la mujer de Adorni. Asimismo, se menciona al Grupo Foggia, cuya dueña es cercana al entorno de la Secretaría General de la Presidencia y busca la concesión de Tecnópolis, organismo bajo control de la Jefatura de Gabinete.

La diputada Pagano comparó esta operatoria con las causas "Hotesur" y "Los Sauces", argumentando que se utiliza una estructura privada familiar para canalizar pagos de empresas que contratan con el Estado bajo la apariencia de prestaciones comerciales legítimas.

Situación judicial

Actualmente, el caso se tramita en el Juzgado Federal N°11. Aunque por el momento no existen imputaciones formales, la fiscalía busca determinar si existió un beneficio indebido derivado de estas relaciones comerciales o si los hechos configuran irregularidades en el ejercicio de la función pública. El expediente pone nuevamente en debate la transparencia en los vínculos entre funcionarios públicos y contratistas del sector privado en áreas estratégicas del Estado.

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