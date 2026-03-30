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Energía

El CEO de YPF dijo que aumentaron los combustibles menos de lo que deberían

Horacio Marín, CEO de YPF, aseguró que los aumentos de combustible de las petroleras “son mucho menores de los que tendría que haber hecho".

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Tras el fallo favorable para YPF de la justicia de Estados Unidos, el presidente de la empresa, Horacio Marín, calificó que fue “una alegría impresionante” haber logrado ratificar la decisión de primera instancia y dijo que “YPF es una empresa centenaria con 90% de imagen positiva”.

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“Es una alegría impresionante” comenzó diciendo el presidente de YPF, Horacio Marín, en Radio Rivadavia, y enseguida añadió que “son dos juicios. Uno a YPF y otro a la República. En primera instancia YPF ganó el juicio y la República tuvo un fallo adverso. En segunda instancia YPF ratifica y la República revoca el fallo de la cámara”. Y por eso sumó que “es una doble alegría”, aclarando que “si YPF perdía el juicio dejaba de existir”.

Además, Marín contó que “en el financiamiento, cuando los bancos le prestaban a YPF seguramente le prestaban a YPF en la matriz de riesgo; entonces ganar cambió todo para nosotros”.

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Ante el fallo positivo a YPF, la expresidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijeron que Argentina ganó el juicio porque ellos tenían razón; el presidente de YPF, Marín, dijo que “no es cierto” y enseguida recordó que “la república lo había perdido en el año 2023; venía desde hace 10 años y entonces todos los que estuvieron con la defensa terminaron perdiendo”.

Además, sumó que “hay que felicitar muy fuertemente al presidente Milei (Javier), al canciller Quirno (Pablo)” y a toda la defensa porque “revirtieron un fallo que en el circuito de Nueva York es menos del 15% de los casos que se dan vuelta. Hicieron un trabajo profesional tremendo. Es algo extraordinario porque, aparte, son $18.000 millones que no tenemos ese problema”.

Por otro lado, respecto al usuario de los combustibles, como por ejemplo los taxistas, el mensaje de Marín fue que “los aumentos que hizo YPF son mucho menores de los que tendría que haber hecho, que no especuló, sino que hicimos el menor impacto posible para los consumidores”.

“YPF es una empresa centenaria con 90% de imagen positiva; no vamos a especular y lo que transferimos es exactamente el impacto en YPF de la guerra, no el precio del combustible al valor que debería estar”.

Ahora, sobre el precio del combustible, analizó que “desde que empezó la guerra, si uno agarra con valores internacionales YPF y todas las refinadoras tuvimos conciencia y hemos subido un tercio de lo que deberíamos haber subido y lo que me parece es que no se puede hacer” y siguió diciendo que“si nosotros facturamos 20.000 millones de dólares especular y ganar unos millones de dólares más, hacer picos y que la gente lo sufra y generar inflación no nos parecía”.

Otro de los puntos que aclaró sobre el precio de la nafta en la región afirmó que Argentina “hay que ver las distintas decisiones que se han tomado en cada país; no se puede decir si es más cara o más barata porque hay distintas formas de hacerlo”.

Por último, sobre la decisión del gobierno de vender YPF, Marín dijo: “No lo sé; eso se lo tenés que preguntar al Ejecutivo. Soy empleado de YPF y mi función es generar valor para los accionistas”.

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