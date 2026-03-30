Una diputada cercana al gobernador Jalil asume al frente de la comisión de Minería

La diputada catamarqueña Fernanda Ávila será elegida este martes como presidenta de la comisión de Minería a propuesta de la Libertad Avanza, con lo cual se consolida el acuerdo que tiene el Gobierno nacional con el mandatario Raúl Jalil y representa un guiño a las provincias mineras.

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La Libertad Avanza retomó el control de la agenda parlamentaria en diciembre tras ganar en las elecciones de octubre, pero ahora ese poder se consolida con el manejo de las principales comisiones de gestión de la Cámara de Diputados y otras consideradas “esenciales” que quedaron en manos de los aliados de bloques provinciales, y del PRO.

El oficialismo ya tiene 16 comisiones y mañana sumará otras tres más, ya que tendrá la estratégica comisión de Juicio Político que será conducida por Leila Lemoine, Libertad de Expresión por Guillermo Montenegro y Peticiones Poderes y Reglamento, por Giselle Castelnuovo

Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas, que la diputada Ávila, una dirigente muy cercana a Jalil, presidirá la comisión de Minería, que es un organismo que siempre aspira a conducir un legislador de esa provincia o San Juan, ya que son los distritos que más inversiones tiene en la materia y por eso impulsan la reforma de la ley de Glaciares.

La comisión de Minería fue citada para las 15.30 para elegir sus autoridades, según consta en la página web de la Cámara de Diputados.

El bloque de Elijo Catamarca ya tiene las vicepresidencias de Obras Públicas y Turismo, y ahora suma la presidencia de Minería, el principal objetivo de Jalil, ya que en el Senado esa vicepresidencia la tiene el radical de esa provincia Flavio Fama.

JUICIO POLITICO

La comisión de Juicio Político elegirá mañana a las 17.45 sus autoridades y allí el oficialismo buscará elegir como su presidenta, a la mediática libertaria Lilia Lemoine, una de las dirigentes más cercanas y leales al presidente Javier Milei y su hermana Karina.

Lilia Lemoine encabezará un cuerpo que el oficialismo intentará mantener cerrado bajo cuatro llaves hasta el final del mandato de Javier Milei para ponerle un tapón a eventuales pedidos opositores de remoción del presidente, como lo hicieron todos los gobiernos.

La decisión de encumbrar a la legisladora y cosplayer libertaria surgió de la propia cúpula del Gobierno, y cuenta con la venia del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

Con la designación de Lemoine en Juicio Político normalizará una comisión que cuyo funcionamiento estuvo paralizado y desvirtuado desde la fallida designación de autoridades en abril del 2024

LIBERTAD DE EXPRESION

También retendrá la comisión de Libertad de Expresión, y allí propondrá al legislador bonaerense, Guillermo Montenegro, un dirigente que estuvo muy cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero tras el enfrentamiento entre Milei y la titular del Senado, se encolumnó con el oficialismo.

PETICIONES PODERES Y REGLAMENTO

El oficialismo propondrá como presidenta de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento a la abogada y ex subsecretaría de Asuntos Políticos, Giselle Castelnuovo.

Hasta diciembre esa comisión fue dirigida por la ex diputada macrista Silvia Lospenato, quien tuvo a su cargo la polémica sobre la discusión de la comisión investigadora Libra, con lo cual es organismo adquiere relevancia para el oficialismo.