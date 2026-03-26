Acusaron a una exsecretaria de Minería de Alberto Fernández y Milei por presuntos vínculos con una empresa mientras era funcionaria

El nombre de la exsecretaria de Minería de la Nación -durante las presidencias de Alberto Fernández y Javier Milei-, Flavia Royón, volvió a quedar en el centro de la escena tras una denuncia impulsada por el abogado ambientalista Enrique Viale, quien anticipó una presentación penal por presuntas incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

Postura En la audiencia pública por la Ley de Glaciares, el ministro Fernández destacó que la minería es "una actividad ineludible" para San Juan

El planteo se conoció en medio de una audiencia pública en el Congreso, atravesada por el debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares , donde el letrado aseguró que la actual senadora nacional por Salta habría mantenido vínculos con la empresa minera Río Tinto mientras ocupaba cargos públicos.

Según expuso Viale, la acusación apunta a determinar si existió una posible superposición entre funciones estatales y asesoramientos privados, una situación que, de confirmarse, podría configurar delitos como incompatibilidad o incluso cohecho. En ese marco, adelantó que formalizará la denuncia ante la Justicia para que se investiguen los hechos.

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image Imágenes gentileza: El 10 tv.

El señalamiento se dio en una jornada marcada por fuertes cuestionamientos al desarrollo del debate legislativo. El abogado criticó el mecanismo de participación y aseguró que numerosos inscriptos no pudieron exponer, lo que -según sostuvo- afectó la transparencia del proceso. En su intervención, también mencionó a compañías del sector minero como potenciales beneficiarias de eventuales cambios en la normativa.

Tras la repercusión de las declaraciones, Royón salió al cruce y rechazó de plano las acusaciones. A través de un comunicado, afirmó que no mantiene ningún tipo de relación con la firma mencionada y calificó los dichos como carentes de pruebas.

Qué dijo Royón

La legisladora sostuvo además que, antes de asumir su banca, se desvinculó completamente de actividades privadas. En ese sentido, indicó que el 10 de diciembre de 2025 presentó su renuncia al directorio de una firma internacional, hecho que -según remarcó- consta en registros públicos y en su declaración jurada.

Respecto a la denuncia anunciada, Royón aseguró que no tiene objeciones en que la Justicia intervenga. “Si existen pruebas, que se presenten”, respondió, al tiempo que manifestó su disposición a que se investigue la situación.