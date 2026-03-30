UDAP pidió reabrir paritarias al Gobierno provincial

Luego de la falta de consenso en la última negociación salarial, el gremio docente UDAP solicitó formalmente la reapertura de paritarias al Gobierno de San Juan, mediante una presentación ante la Subsecretaría de Trabajo.

El pedido se da después de que el Ejecutivo provincial resolviera otorgar el aumento correspondiente a marzo por decreto, tras no alcanzar un acuerdo con los sindicatos en la mesa paritaria N°9.

Cabe recordar que el pasado 18 de marzo, tras una extensa reunión que se prolongó durante casi 12 horas, los gremios docentes rechazaron la propuesta salarial integral presentada por el Gobierno, lo que dejó sin consenso la negociación.

Ante este escenario, el Gobierno avanzó de manera unilateral con la liquidación de haberes, estableciendo un incremento del 5% para marzo de 2026. Además, dispuso la incorporación de 6 puntos al código A01 y otros 6 puntos al código E60, junto con la aplicación de los códigos G44 y G46, correspondientes a complementos salariales, destinados a los cargos docentes de menores ingresos.