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Revuelo

Fuerte defensa de Amas de Casa ante el posible desalojo de feriantes en Plaza Laprida

Laura Vera advirtió sobre el impacto social de trasladar la feria y reivindicó el espacio como un sustento vital para mujeres y jubilados que enfrentan la crisis económica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las ferias de la economía popular son herramientas de subsistencia. En la foto, la de Plaza Laprida.&nbsp;

Las ferias de la economía popular son herramientas de subsistencia. En la foto, la de Plaza Laprida. 

Se empezaron a escuchar versiones que indican una intención de la Municipalidad de la Capital de trasladar a los feriantes nucleados en la Asociación Amas de Casa del País y el Movimiento Evita de la Plaza Laprida. La gestión de Susana Laciar estaría busca "liberar" el espacio público, siguiendo el antecedente de lo ocurrido en 2025 con el desalojo de manteros en la Plaza España.

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Laura Vera, presidenta de Amas de Casa del País, salió al cruce de este eventual desalojo e hizo un análisis profundo sobre la realidad de quienes hoy ocupan la plaza. Aseguró que la feria ha dejado de ser una actividad eventual para transformarse en un motor de supervivencia cotidiana. Destacó que la organización lleva un año y medio instalada en la zona y que el crecimiento de la feria responde a una crisis que empuja a las mujeres a buscar ingresos por fuera del hogar y habló del valor humano y económico de estos puestos, que hoy son el único respaldo para muchas personas que el sistema formal ha descartado.

La referente también vinculó la permanencia en la feria con una herramienta de protección frente a flagelos sociales como la violencia doméstica. Según su análisis, la posibilidad de generar un ingreso propio en la plaza es, en muchos casos, el primer paso hacia la libertad de las mujeres que asisten. Al respecto, Vera señaló la importancia estratégica de la independencia financiera: "Se logra identificar una de las principales violencias que se padecen dentro de los hogares y que es la violencia económica. Para combatir esa violencia económica es necesario que ellas vayan logrando independencia económica. Este trabajo dentro de la economía popular persigue eso, buscar independencia económica que también va generando la liberación de la violencia. Siempre tenemos en el centro el avance de los derechos de las mujeres porque, como decimos nosotros, si la mujer está bien, si tiene un grupo familiar, la familia va a estar bien", destacó la dirigente en diálogo con Canal 13 San Juan.

Finalmente, la presidenta de Amas de Casa del País subrayó que el perfil de los feriantes en Plaza Laprida es de extrema vulnerabilidad, compuesto mayoritariamente por mujeres mayores de 40 años y jubilados cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. El eventual desalojo, según Vera, no sería solo un cambio de locación geográfica, sino un golpe directo a la economía de subsistencia de sectores que hoy dependen de esa venta diaria para pagar alimentos, medicamentos o servicios básicos en un contexto de angustia por la eliminación de derechos como la moratoria previsional.

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