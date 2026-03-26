Un combo de teatro, música y ferias para elegir qué hacer en San Juan este fin de semana

Ferias, música y teatro, entre la agenda de actividades para disfrutar en San Juan este fin de semana.

Se viene el fin de semana y San Juan se prepara con una nutrida agenda de actividades para elegir y disfrutar en familia. Según informaron desde el Ministerio de Turismo, entre las actividades hay teatro, música en vivo, ferias artesanales, talleres y actividades gratuitas en distintos espacios emblemáticos de la provincia.

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En el Teatro del Bicentenario el sábado 28 de marzo a las 21 se presenta la obra “¿Qué me van a hablar de amor?”, una mirada contemporánea sobre los vínculos, con entradas generales de $14.000 y descuentos para jóvenes y jubilados. Además, continúan las visitas guiadas gratuitas, disponibles de lunes a sábados a las 10:30, 18 y 19 horas, y los domingos a las 18 con modalidad exprés.

Por su parte, el Teatro Sarmiento ofrece dos grandes propuestas: el viernes 27 de marzo a las 21:30 llega el stand up “Alejandra”, mientras que el domingo 29 a las 21 se presentará el reconocido músico César Banana Pueyrredón, con entradas disponibles online para las dos actividades.

La agenda también incluye actividades vinculadas a la diversidad y la cultura contemporánea. El Centro Cultural Conte Grand será sede del 3º Festival por la Visibilidad Trans #31M, el sábado 28 de marzo de 18 a 00 horas, bajo el eje “Cultura Drag”, con entrada libre y gratuita. En el mismo espacio, el jueves 26 de marzo de 18 a 20 se realizará “San Juan en la Nube”, una actividad gratuita con inscripción previa en nubecode.ar/go

En el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero se puede recorrer la exhibición y venta de artesanías de lunes a sábado de 9 a 14 horas, con entrada gratuita. Además, se desarrollan talleres arancelados que incluyen materiales, como telar vertical (25 y 27 de marzo), telar (27 de marzo) e impresión botánica en textiles (sábado 28).

Finalmente, el Chalet Cantoni Casa Cultural propone clases de yoga terapéutico los martes y jueves a las 10. También se puede visitar la muestra “Diseño, tinta y estampa”, disponible hasta el viernes 27 de marzo con entrada libre y gratuita. El domingo 29 a las 20:30 será el turno de La Camerata “Canto de mujer”, con la participación de Martina Flores y Gabriela Zunino.