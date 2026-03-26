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Agenda

Un combo de teatro, música y ferias para elegir qué hacer en San Juan este fin de semana

La agenda cultural de San Juan se renueva con propuestas para todos los gustos, según destacaron desde el Ministerio de Turismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ferias, música y teatro, entre la agenda de actividades para disfrutar en San Juan este fin de semana.

Ferias, música y teatro, entre la agenda de actividades para disfrutar en San Juan este fin de semana.

Se viene el fin de semana y San Juan se prepara con una nutrida agenda de actividades para elegir y disfrutar en familia. Según informaron desde el Ministerio de Turismo, entre las actividades hay teatro, música en vivo, ferias artesanales, talleres y actividades gratuitas en distintos espacios emblemáticos de la provincia.

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Mirá la grilla de actividades

En el Teatro del Bicentenario el sábado 28 de marzo a las 21 se presenta la obra “¿Qué me van a hablar de amor?”, una mirada contemporánea sobre los vínculos, con entradas generales de $14.000 y descuentos para jóvenes y jubilados. Además, continúan las visitas guiadas gratuitas, disponibles de lunes a sábados a las 10:30, 18 y 19 horas, y los domingos a las 18 con modalidad exprés.

Por su parte, el Teatro Sarmiento ofrece dos grandes propuestas: el viernes 27 de marzo a las 21:30 llega el stand up “Alejandra”, mientras que el domingo 29 a las 21 se presentará el reconocido músico César Banana Pueyrredón, con entradas disponibles online para las dos actividades.

La agenda también incluye actividades vinculadas a la diversidad y la cultura contemporánea. El Centro Cultural Conte Grand será sede del 3º Festival por la Visibilidad Trans #31M, el sábado 28 de marzo de 18 a 00 horas, bajo el eje “Cultura Drag”, con entrada libre y gratuita. En el mismo espacio, el jueves 26 de marzo de 18 a 20 se realizará “San Juan en la Nube”, una actividad gratuita con inscripción previa en nubecode.ar/go

En el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero se puede recorrer la exhibición y venta de artesanías de lunes a sábado de 9 a 14 horas, con entrada gratuita. Además, se desarrollan talleres arancelados que incluyen materiales, como telar vertical (25 y 27 de marzo), telar (27 de marzo) e impresión botánica en textiles (sábado 28).

Finalmente, el Chalet Cantoni Casa Cultural propone clases de yoga terapéutico los martes y jueves a las 10. También se puede visitar la muestra “Diseño, tinta y estampa”, disponible hasta el viernes 27 de marzo con entrada libre y gratuita. El domingo 29 a las 20:30 será el turno de La Camerata “Canto de mujer”, con la participación de Martina Flores y Gabriela Zunino.

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