China suspendió la importación de carne argentina por la presencia de un antibiótico prohibido

La reciente decisión de China de suspender las importaciones de carne provenientes del frigorífico ArreBeef, tras detectar un antibiótico prohibido, ha encendido las alarmas en el sector agroexportador argentino. Este episodio ocurre en un clima de creciente tensión y críticas hacia las políticas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el impacto que el debilitamiento del Senasa y la eliminación de controles estarían teniendo en la competitividad y la confianza de los mercados internacionales.

La Aduana de China inhabilitó la planta de Pérez Millán del frigorífico ArreBeef luego de hallar cloranfenicol en un embarque de 22 toneladas. Este antibiótico, de amplio espectro, está estrictamente prohibido en la producción ganadera argentina desde 1995 debido a sus riesgos para la salud humana.

Desde el sector oficial y la propia empresa se manejan diversas hipótesis. Se sospecha de un "falso positivo" o una "contaminación cruzada", dado que la sustancia solo se habría detectado en una única caja dentro de todo el contenedor. La firma calificó el hecho como "extraño", llegando a deslizar que el producto pudo ser "plantado", mientras que el Senasa ha iniciado una investigación de urgencia para reconstruir la trazabilidad del lote.

Críticas a las políticas de Sturzenegger

El incidente con China no es un hecho aislado. Casi en simultáneo, la Unión Europea rechazó un cargamento de girasol argentino por incumplimientos fitosanitarios. Estos eventos han puesto en la mira la agenda de desregulación de Federico Sturzenegger, que incluye recortes presupuestarios en el Senasa y la eliminación de mecanismos de control clave, como el registro obligatorio de empresas certificadoras.

Para los especialistas y fuentes del sector agroexportador, la sanidad no es un mero "trámite administrativo", sino la condición básica para exportar. La eliminación de sistemas de certificación dificulta determinar responsabilidades ante rechazos internacionales, afectando la confianza en todo el sistema sanitario del país. "Si no podés demostrar cómo certificaste un embarque, el problema deja de ser ese cargamento y pasa a ser todo el sistema", advirtieron técnicos del sector.

El mundo endurece controles

Mientras Argentina avanza en un proceso de flexibilización interna, los mercados globales como Europa están endureciendo sus exigencias sanitarias y ambientales, con límites más estrictos a residuos químicos y sustancias cancerígenas. Esta discrepancia genera preocupación, ya que cualquier falla en la trazabilidad —desde el transporte en camiones hasta el puerto— puede derivar en controles reforzados para todos los envíos argentinos y una pérdida de competitividad.

A esto se suma el componente geopolítico. En el sector advierten que la ideologización extrema de las relaciones exteriores del gobierno de Milei puede llevar a que los socios comerciales utilicen el debilitamiento de los controles sanitarios como una "excusa perfecta" para cerrar sus mercados a los productos nacionales.

Alertas en el mercado interno

La preocupación por la falta de controles no se limita al comercio exterior. Recientemente, se detectaron niveles excesivos de agroquímicos en frutas y verduras en Rosario, lo que ha trasladado la inquietud a los consumidores locales. La sanidad agroalimentaria es, por ley, una responsabilidad estatal, y la flexibilización de estas funciones parece estar mostrando sus primeras consecuencias negativas tanto dentro como fuera de las fronteras.