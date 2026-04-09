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Cuenta regresiva por Fúnez: cómo está y qué chances tiene de jugar ante Atlanta

El delantero verdinegro evoluciona de un desgarro en el pectoral derecho. La reprogramación del partido le dio días extra en su recuperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En Concepción la expectativa crece con el correr de los días y tiene nombre propio: Nazareno Fúnez. El goleador atraviesa la etapa final de recuperación y mantiene abierta la ilusión de poder estar ante Atlanta.

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Desde la institución verdinegra son prudentes, pero dejan entrever un escenario alentador. Por ahora la idea es que juegue, remarcando que su evolución es positiva. Sin embargo, su presencia en el choque del lunes dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos.

El delantero presenta un desgarro en el pectoral derecho, que se produjo durante el partido frente a Racing de Córdoba, disputado en el Hilario Sánchez. El delantero debió retirarse en el entretiempo, dejando al equipo con un hueco difícil de cubrir en ataque y encendiendo rápidamente las alarmas en el cuerpo técnico.

La lesión, poco habitual en el fútbol, no solo lo marginó de los últimos compromisos -como el duelo ante Gimnasia y Tiro de Salta-, sino que además le impidió utilizar el brazo con normalidad.

A esto se sumó un antecedente cercano que obligó a extremar cuidados: en marzo pasado, Fúnez ya había sufrido una lesión muscular que lo dejó varios días fuera de las canchas. Esa seguidilla física genera cautela en el cuerpo técnico, que busca evitar cualquier tipo de recaída.

En ese contexto, la reprogramación del partido frente a Atlanta aparece como una buena noticia. El encuentro, que originalmente iba a jugarse el sábado 11, fue postergado para el lunes 13, lo que le brinda algunos días más de recuperación al delantero.

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