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Champions League

¡Tremendo, Julián!: con un golazo de Álvarez, Atlético abrochó la ida frente a Barcelona y pasó al frente en la serie

Los Rojiblancos vencieron 2-0 al equipo Culé, en la ida de los cuartos de final de la Champions y llega entonado al encuentro de vuelta. Julián Álvarez abrió el partido con un bombazo de tiro libre y Sorloth estiró la ventaja sobre el final. El Barsa sufrió la expulsión de Cubarsi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Atlético de Madrid dio un paso clave en los cuartos de final de la UEFA Champions League al vencer 2-0 a FC Barcelona en condición de visitante. El partido cambió rápidamente de rumbo a partir de la expulsión de Pau Cubarsí, quien vio la roja en los primeros minutos tras una infracción sobre Giuliano Simeone. De esa acción nació el tiro libre que Julián Álvarez transformó en un verdadero golazo, colocando la pelota en el ángulo para abrir el marcador.

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Con un hombre de más, el equipo dirigido por Diego Simeone manejó mejor los tiempos, aunque también debió sostener la ventaja gracias a las intervenciones de Juan Musso, que respondió cada vez que el conjunto catalán intentó reaccionar. Ya en el complemento, el Atlético encontró espacios y terminó de golpear: tras una asistencia de Matteo Ruggeri, Alexander Sorloth definió para sellar el 2-0 definitivo.

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El resultado deja bien posicionado al conjunto madrileño de cara a la revancha, que se disputará el 14 de abril en el estadio Metropolitano.

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