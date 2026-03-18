Barcelona, un monstruo: aplastó 7-2 a Newcastle y sacó boleto a la semifinal de la Champions

Barcelona eliminó a Newcastle en el Camp Nou de la UEFA Champions League 2025-2026 gracias a una goleada que tuvo como protagonista principal a Raphinha. El brasileño anotó un doblete, le hicieron un penal y dio dos asistencias para el 7-2.

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El atacante fue el encargado de poner el 1-0 gracias a un linda definición con el pie abierto cuando solo se habían jugado seis minutos del primer tiempo.

A los 45+7' Lamine Yamal metió el 3-2, pero a Raphinha le habían cometido la infracción y era el encargado de patearlo, pero se lo dejó a su compañero de ataque.

Cuando solo se habían jugado seis minutos del complemeto asistió a Fermín para el 4-2 y a los pocos segundos lanzó el centro que terminó en la cabeza de Robert Lewandowski para el 5-2. A los 72' aprovechó un regalo de la defensa de Newcastle y anotó el 7-2.