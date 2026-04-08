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Polideportivo

Una delegación sanjuanina viaja a Mar del Plata para la Copa Atlántico de karate

Luego de participar en el Torneo Vendimia, en Mendoza, varios karatecas estarán en el inicio de la temporada del Circuito Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La 44ª edición de la Copa Atlántico de Karate 2026 se celebrará del 10 al 12 de abril en el Club Once Unidos de Mar del Plata, marcando el inicio de la temporada del Circuito Nacional de la Federación Argentina de Karate (FAK).

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El evento, uno de los torneos más relevantes del país, contará con la participación de la selección nacional y un equipo de karatecas que representará a San Juan junto a delegaciones provinciales y la presencia confirmada en el Club Once Unidos.

La delegación representante de la Federación Sanjuanina de Karate está encabezada por su presidente Jorge Videla y el secretario Víctor Nasif Ahun y los karatecas:

Lautaro Oro

Mía Escárate

Agustín Ramos

Lionel González

Lisandro Tobares

Dylan Lineares

Karen Pastén

Lilia Lahoz

Sara Cereceda

Julia Cereceda

Alexis Pelaitay

Torneo Regional Cuyano de Karate

Algunos de los sanjuaninos que viajan a Mar del Plata tendrán apenas poco menos de dos semanas de descanso, ya que vienen de competir en el Torneo Vendimia, válido por el Regional Cuyano que se realizó en el Polideportivo Ribosqui, de Maipú, Mendoza.

En este torneo volvió a destacarse Jenifer Bolado , quedándose con el primer puesto en kumite ranking. La karateca integrante de la selección argentina no será de la partida en la Copa Atlántico, en tanto que Mía Escárate , quien viene de un gran 2025, confirmó su buen momento quedándose con el triunfo en su categoría en Mendoza y va por más en Mar del Plata.

Otros resultados destacados fueron:

Julia Cereceda - Oro en kumite y kata.

Otilio Rodríguez – Oro en kumite y plata en kata.

Dylan Linares - Oro en kumite y oro en kata ranking.

Alexis Pelaitay – Oro en kumite.

Valentín Carrera - Bronce en kumite ranking.

Lautaro Oro – Oro en kumite ranking.

Lionel González – Oro en kumite ranking.

Paulina Oro – Plata en kumite ranking.

Lourdes Gómez - Plata en kumite ranking.

Valentín Carrera – Bronce en kumite ranking.

Lisandro Tobares – Plata en kata.

Ali Pereyra — Bronce en kumite.

Octavio Díaz Páez – Bronce en kata.

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