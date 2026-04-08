Blooming vs. River por la Copa Sudamericana 2026: formaciones, horario y por dónde verlo

River Plate pone primera en la Copa Sudamericana 2026 con un presente que invita al optimismo. Desde la llegada de Eduardo Coudet, el equipo logró pleno de victorias y mostró una mejora notable en su funcionamiento colectivo. El debut en el plano internacional será una prueba importante para confirmar ese crecimiento.

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En el Monumental River, de racha: ¡ganó y acumula cuatro triunfos al hilo!

Del otro lado estará Blooming, que también llega en alza tras un inicio contundente en el torneo local. El conjunto boliviano intentará aprovechar su localía para dar el golpe ante uno de los equipos más fuertes del grupo.

Cómo llega River al partido

El “Millonario” atraviesa uno de sus mejores momentos recientes. Con cuatro triunfos consecutivos, el equipo recuperó confianza, mejoró en ataque y volvió a mostrar solidez defensiva. La goleada frente a Belgrano fue una clara señal del potencial que puede alcanzar bajo la conducción de Coudet.

Además, en el torneo local se mantiene en los puestos de arriba, lo que le permite enfocarse en la Sudamericana sin descuidar sus aspiraciones domésticas.

El presente de Blooming

El equipo dirigido por Mauricio Soria comenzó su temporada con una goleada que ilusiona a sus hinchas. Blooming clasificó a esta competencia tras una buena campaña previa y ahora buscará hacerse fuerte en Santa Cruz de la Sierra.

A diferencia de otras ciudades de Bolivia, la altura no será un factor determinante, lo que promete un partido más dinámico y equilibrado.

Posibles formaciones

River Plate:

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Eduardo Coudet.

Blooming:

Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho.

DT: Mauricio Soria.

Bajas, dudas y novedades

River tendrá ausencias importantes: Maximiliano Salas y Marcos Acuña no estarán disponibles por suspensión. En tanto, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo evolucionan de sus lesiones, pero su presencia aún no está confirmada.

También podría darse el regreso de Germán Pezzella a la convocatoria, mientras que algunos juveniles aparecen como alternativas.

Hora, TV y datos del partido

El encuentro se jugará este miércoles desde las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas.