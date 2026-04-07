Independiente Rivadavia hizo historia y debutó con triunfo en la Copa Libertadores, ante Bolívar

Independiente Rivadavia concretó un debut inolvidable en la Copa Libertadores, al derrotar por 1-0 a Bolívar de Bolivia en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Malvinas Argentinas, por la primera fecha del grupo C de la Libertadores 2026.

Fútbol Barracas Central rescató un empate en su debut en la Copa Sudamericana, ante Vasco Da Gama

Prevención El fútbol sanjuanino y la urgencia de hablar de salud mental: por qué es clave hoy y el convenio que apunta a acompañar a familias

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol del encuentro llegó en el primer minuto del partido, con un desafortunado tanto en contra del arquero Carlos Lampe.

Además, Bolívar jugó con un hombre menos desde los 27 minutos del complemento, con la expulsión del defensor José Sagredo.

Con el triunfo, y gracias al empate inicial entre La Guaira de Venezuela y Fluminense de Brasil, la “Lepra” mendocina se ubica en el primer puesto del grupo con tres unidades, mientras que su par boliviano es último, sin unidades.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Alfredo Berti deberá visitar al mencionado elenco brasileño, el miércoles 15 de abril a las 21:30, mientras que el equipo de clásica camiseta celeste recibirá a La Guaira, el martes 14 a partir de las 21:00.

Independiente Rivadavia convirtió el primer gol de su historia en la Copa Libertadores cuando apenas iba un minuto de partido, con un pase filtrado que habilitó la corrida del volante Matías Fernández, quien quiso tirar un centro que, con fortuna, dio en el brazo derecho del arquero Carlos Lampe en su intento de achicar y terminó al fondo de la red.

A los 13 minutos, un centro desde la derecha llegó al segundo palo para el cabezazo del delantero Dorny Romero, que se fue cerca del travesaño del conjunto mendocino.

Romero volvió a generar peligro cinco minutos después, con un remate de volea con el empeine del pie derecho desde el borde del área que salió cerca del ángulo izquierdo del guardameta Nicolás Bolcato.

En 20 minutos, el lateral Ezequiel Bonifacio desbordó por derecha y puso un buen centro bombeado al área chica para el cabezazo del atacante Alex Arce, con un remate que dio en el travesaño.

A los dos minutos del segundo tiempo, el delantero Sebastián Villa presionó alto, recuperó una pelota y quedó mano a mano con Lampe, a quien quiso vencer abriendo el pie derecho aunque definió desviado.

En 26 minutos de la segunda mitad, el extremo argentino Patricio Rodríguez quedó libre por el costado izquierdo del área, aunque su remate rasante fue a las manos de Bolcato.

Solo un minuto después, un golpe sin pelota del defensor José Sagredo sobre el atacante Fabrizio Sartori le significó la expulsión directa.

Cuando iban 29 minutos, un avance por izquierda de Villa y posterior centro al área chica habilitó el cabezazo de Sartori, que no pudo darle dirección a su disparo y se lo terminó entregando en las manos a Lampe.

En 33 minutos, un remate desde la medialuna del área de Villa salió potente aunque demasiado centralizado, permitiendo que el experimentado guardameta boliviano lo rechace por encima del travesaño.