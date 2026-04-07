Vélez goleó a Deportivo Armenio y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

Vélez goleó esta noche por 4 a 1 a Deportivo Armenio en el que pudo hacer pesar la efectividad jugando con un mix entre titulares y suplentes, en el partido que disputaron en el estadio Julio Grondona de Arsenal, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, para el local convirtieron el defensor Aaron Quirós, a los 12 minutos del primer tiempo, y los mediocampistas Tobías Andrada, en 30 del primero y 23 del segundo tiempo, y Dilan Godoy, cuando iban 44 minutos de partido.

En tanto, para Armenio descontó el atacante Mauro Dávila a los 25 minutos del complemento.

Con el triunfo, el “Fortín” avanzó a los 16avos de final, instancia en la que se medirá con el vencedor entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta, que se enfrentarán el próximo miércoles 15 de abril.

El “Fortín” abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, con un tiro libre desde la izquierda al área chica para el defensor Aaron Quirós, que conectó de cabeza pudo convertir con un tiro bajo sobre el primer palo del arquero Juan Múgica.

Cuando iban 30 minutos de la primera etapa, un desborde por izquierda y centro atrás del volante Manuel Lanzini le llegó a Tobías Andrada por el segundo palo, que definió de primera y a la carrera y puso el 2-0.

A los 44 minutos, el equipo de los hermanos Barros Schelotto ya goleaba: Lanzini manejó un contraataque y abrió hacia la izquierda para la subida de Dilan Godoy, que encaró el achique del arquero rival y picó la pelota para marcar el tercer tanto de la noche en cancha de Arsenal.

Armenio tuvo su primera llegada de riesgo en el tercer minuto del complemento, con un pase largo para el delantero Mauro Dávila, que aguantó físicamente a Quirós y sacó un remate con la punta del pie derecho, que el guardameta Tomás Marchiori detuvo, bajo sobre su palo izquierdo.

En el noveno minuto, Lanzini recibió y se metió al área, eludiendo al arquero rival con una gambeta larga, aunque no pudo controlar la pelota y se terminó yendo ancha por el segundo palo.

A los 23 minutos del segundo tiempo, un remate lejano del delantero Gonzalo Figueroa dio en el palo izquierdo de Marchiori aunque, en el contraataque de aquella jugada, un ataque colectivo del equipo de Primera habilitó el remate desde la izquierda de Andrada, con un zurdazo cruzado para el 4-0.

El descuento llegó cuando iban 25 del complemento, con un córner al primer palo del defensor Nicolás Mosca para el anticipo de Dávila, que punteó la pelota y convirtió sobre el poste derecho de Marchiori.