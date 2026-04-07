Miércoles con cielo despejado y leve ascenso de la temperatura en San Juan

San Juan tendrá este miércolesun día típicamente otoñal, con tiempo estable y predominio del cielo despejado en toda la provincia. De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una mañana fresca, con una temperatura mínima que rondará los 10°, ideal para arrancar la jornada con abrigo liviano.

Listado Quiénes son los dos políticos sanjuaninos que aparecen en la lista de beneficiarios de créditos del Banco Nación y otros

Con el correr de las horas, el sol ganará protagonismo y hará subir progresivamente el termómetro hasta alcanzar una máxima estimada en 25° durante la tarde. Las condiciones se mantendrán agradables, sin probabilidades de precipitaciones y con una amplitud térmica marcada, característica de esta época del año.

El viento será leve, predominando del sector sur en las primeras horas y rotando hacia el este, lo que contribuirá a sostener la estabilidad del tiempo. Hacia la noche, la temperatura volverá a descender, configurando un cierre de jornada fresco pero sin sobresaltos.

El panorama general anticipa un miércoles ideal para actividades al aire libre, con buen tiempo que se mantendría en los días siguientes, en línea con un otoño que, por ahora, se muestra benigno en la provincia.