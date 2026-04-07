martes 7 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Miércoles con cielo despejado y leve ascenso de la temperatura en San Juan

La jornada se presentará estable, con sol pleno y condiciones agradables durante la tarde. La mínima será de 10° y la máxima alcanzará los 25°.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo se presentarán las temperaturas en el otoño sanjuanino.

Cómo se presentarán las temperaturas en el otoño sanjuanino.

San Juan tendrá este miércolesun día típicamente otoñal, con tiempo estable y predominio del cielo despejado en toda la provincia. De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una mañana fresca, con una temperatura mínima que rondará los 10°, ideal para arrancar la jornada con abrigo liviano.

Lee además
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo de Semana Santa.
Clima

Martes otoñal en San Juan: arranca fresco y con una tarde templada
quienes son los dos politicos sanjuaninos que aparecen en la lista de beneficiarios de creditos del banco nacion y otros
Listado

Quiénes son los dos políticos sanjuaninos que aparecen en la lista de beneficiarios de créditos del Banco Nación y otros

Con el correr de las horas, el sol ganará protagonismo y hará subir progresivamente el termómetro hasta alcanzar una máxima estimada en 25° durante la tarde. Las condiciones se mantendrán agradables, sin probabilidades de precipitaciones y con una amplitud térmica marcada, característica de esta época del año.

El viento será leve, predominando del sector sur en las primeras horas y rotando hacia el este, lo que contribuirá a sostener la estabilidad del tiempo. Hacia la noche, la temperatura volverá a descender, configurando un cierre de jornada fresco pero sin sobresaltos.

El panorama general anticipa un miércoles ideal para actividades al aire libre, con buen tiempo que se mantendría en los días siguientes, en línea con un otoño que, por ahora, se muestra benigno en la provincia.

Seguí leyendo

UPCN va por el segundo golpe ante Ciudad: hora, TV y todo lo que tenés que saber

Se acentúa el otoño en San Juan: cómo estará el tiempo este lunes

Intensifican la búsqueda del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo: tres detenidos, y rastrillajes por tierra y aire

El Poder Judicial realizó 19 audiencias en los sistemas Acusatorio y de Flagrancia durante el sábado

Independiente recibe a Racing en un apasionante clásico de Avellaneda

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este sábado en San Juan

Viernes Santo nublado pero con calor en San Juan

Otoño con amplitud térmica: así estará el tiempo este jueves en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales
Audiencia de formalización

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales

Imagen ilustrativa
Violento robo

Acuchillaron y asaltaron a una mujer mientras caminaba por Villa Krause

El Hiper Libertad supermercado cambia de manos.
Pasa a La Anónima

Liquidación de stock y posible cierre temporal: los detalles de la transformación del Híper Libertad San Juan

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio
Comercio

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio

La foto tomada en plena madrugada en un cementerio, que causa conmoción en un departamento sanjuanino. Fotos: Jáchal Transmite
Foto

Misterio en un cementerio de San Juan: aseguran que una figura fue captada en plena madrugada

Te Puede Interesar

Revés para el tribunal que dictó el fallo por expropiaciones: la Corte liberó de la sanción al abogado de Graffigna
Clave

Revés para el tribunal que dictó el fallo por expropiaciones: la Corte liberó de la sanción al abogado de Graffigna

Por Luz Ochoa
El fútbol sanjuanino y la urgencia de hablar de salud mental: por qué es clave hoy y el convenio que apunta a acompañar a familias
Prevención

El fútbol sanjuanino y la urgencia de hablar de salud mental: por qué es clave hoy y el convenio que apunta a acompañar a familias

Quejas entre el público de la fiesta de Valle Fértil por unas motos que supuestamente nunca fueron sorteadas
Polémica

Quejas entre el público de la fiesta de Valle Fértil por unas motos que supuestamente nunca fueron sorteadas

Cómo se presentarán las temperaturas en el otoño sanjuanino.
Clima

Miércoles con cielo despejado y leve ascenso de la temperatura en San Juan

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad
Repercusiones

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad