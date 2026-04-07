Quejas entre el público de la fiesta de Valle Fértil por unas motos que supuestamente nunca fueron sorteadas

"Valle Fértil Late", la celebración por el aniversario en Valle Fértil dejó algunos reclamos por parte del público vinculados a un sorteo que no se habría concretado. Se trata de dos motos que estaban anunciadas como premios y que, según asistentes, no fueron sorteadas al cierre del evento.

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Según comentó el programa La Picada, varios presentes señalaron que los rodados fueron exhibidos durante la jornada como parte de la propuesta, aunque al finalizar la última noche no se realizó el sorteo anunciado. Esto generó dudas entre quienes habían adquirido sus entradas con la expectativa de participar.

La organización del evento estuvo a cargo de la productora Cumbre Producciones, que había promocionado distintas actividades en el marco de los festejos. Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial que aclare lo sucedido con los premios.

En paralelo, también trascendieron versiones sobre demoras en los pagos a algunos trabajadores que participaron de la logística del evento, como personal de seguridad y de barras, lo que suma otro punto de reclamo en torno a la organización.