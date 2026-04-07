martes 7 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Quejas entre el público de la fiesta de Valle Fértil por unas motos que supuestamente nunca fueron sorteadas

Las dudas se posaron sobre la productora del evento, que se habría retirado antes del final de la fiesta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image - 2026-04-07T212238.695

"Valle Fértil Late", la celebración por el aniversario en Valle Fértil dejó algunos reclamos por parte del público vinculados a un sorteo que no se habría concretado. Se trata de dos motos que estaban anunciadas como premios y que, según asistentes, no fueron sorteadas al cierre del evento.

Lee además
Imagen ilustrativa
En Astica

Terminó con una fractura y golpes al caer de un caballo en Valle Fértil
iran reabre el estrecho de ormuz y confirma un alto el fuego con ee.uu. por dos semanas
Alto el fuego

Irán reabre el estrecho de Ormuz y confirma un alto el fuego con EE.UU. por dos semanas

Según comentó el programa La Picada, varios presentes señalaron que los rodados fueron exhibidos durante la jornada como parte de la propuesta, aunque al finalizar la última noche no se realizó el sorteo anunciado. Esto generó dudas entre quienes habían adquirido sus entradas con la expectativa de participar.

La organización del evento estuvo a cargo de la productora Cumbre Producciones, que había promocionado distintas actividades en el marco de los festejos. Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial que aclare lo sucedido con los premios.

En paralelo, también trascendieron versiones sobre demoras en los pagos a algunos trabajadores que participaron de la logística del evento, como personal de seguridad y de barras, lo que suma otro punto de reclamo en torno a la organización.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno dio por finalizado el programa Volver al Trabajo: los motivos

La Justicia citó a declarar a las cuatro mujeres que le prestaron dólares a Adorni para los departamentos

Revés para el tribunal que dictó el fallo por expropiaciones: la Corte liberó de la sanción al abogado de Graffigna

Quién reemplazará a Aranda en la comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados

"A deslomarse que...": La irónica frase dedicada a Adorni del diputado de las remeras graciosas

Causa YPF: Burford Capital contraataca en la justicia norteamericana

Paro docente y marcha en San Juan en la previa de las paritarias

La justicia dictó la falta de mérito contra los escrachadores de José Luis Espert

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
declaro hugo morales, el ex futbolista que fue dueno de uno de los departamentos de adorni
Justicia

Declaró Hugo Morales, el ex futbolista que fue dueño de uno de los departamentos de Adorni

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales
Audiencia de formalización

El empresario sanjuanino acusado de estafar a un enfermo en miles de dólares pasó por Tribunales

Imagen ilustrativa
Violento robo

Acuchillaron y asaltaron a una mujer mientras caminaba por Villa Krause

El Hiper Libertad supermercado cambia de manos.
Pasa a La Anónima

Liquidación de stock y posible cierre temporal: los detalles de la transformación del Híper Libertad San Juan

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio
Comercio

San Juan tendrá su primer supermercado las 24 horas: cómo será el servicio

La foto tomada en plena madrugada en un cementerio, que causa conmoción en un departamento sanjuanino. Fotos: Jáchal Transmite
Foto

Misterio en un cementerio de San Juan: aseguran que una figura fue captada en plena madrugada

Te Puede Interesar

Revés para el tribunal que dictó el fallo por expropiaciones: la Corte liberó de la sanción al abogado de Graffigna
Clave

Revés para el tribunal que dictó el fallo por expropiaciones: la Corte liberó de la sanción al abogado de Graffigna

Por Luz Ochoa
El fútbol sanjuanino y la urgencia de hablar de salud mental: por qué es clave hoy y el convenio que apunta a acompañar a familias
Prevención

El fútbol sanjuanino y la urgencia de hablar de salud mental: por qué es clave hoy y el convenio que apunta a acompañar a familias

Quejas entre el público de la fiesta de Valle Fértil por unas motos que supuestamente nunca fueron sorteadas
Polémica

Quejas entre el público de la fiesta de Valle Fértil por unas motos que supuestamente nunca fueron sorteadas

Cómo se presentarán las temperaturas en el otoño sanjuanino.
Clima

Miércoles con cielo despejado y leve ascenso de la temperatura en San Juan

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad
Repercusiones

Un supermercado abrirá las 24 horas en San Juan: qué dicen desde el sindicato por la nueva modalidad