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Alto el fuego

Irán reabre el estrecho de Ormuz y confirma un alto el fuego con EE.UU. por dos semanas

El gobierno iraní oficializó la tregua en medio de la escalada en Medio Oriente y habilitó el paso clave para el comercio global de petróleo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
estrecho de ormuz

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó este martes un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos por un período de dos semanas, en un intento por descomprimir la creciente tensión en la región.

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La decisión fue comunicada a través de la agencia Mehr, donde se detalló que la tregua tiene como objetivo abrir una instancia de negociaciones diplomáticas que permitan avanzar hacia un acuerdo de paz más amplio y duradero.

En ese marco, el gobierno iraní también confirmó la reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el tránsito de petróleo a nivel mundial y una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional durante la escalada del conflicto.

El anuncio llega luego de días de máxima tensión, con amenazas cruzadas y advertencias de posibles ataques que encendieron las alarmas a nivel global. La pausa en las hostilidades aparece ahora como una oportunidad para encauzar el conflicto por la vía diplomática, aunque el escenario sigue siendo frágil.

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