La justicia dictó la falta de mérito contra los escrachadores de José Luis Espert

José Luis Espert y Alesia Abaigar, una de las detenidas al momento del escrache

La causa olía mal y la Cámara Federal de San Martín termina de confirmarlo. Con las firmas de los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, se dictó la falta de mérito para Alexia Abaigar, Eva Mieri e Iván Díaz Bianchi, en la denuncia por el ataque con estiércol a la casa del ex diputado José Luis Espert.

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Los jueces consideraron que el ataque no alcanzó la gravedad necesaria para encuadrar como delito de orden público. Los jueces marcaron que, si bien el hecho resultó "cuestionable", no puso en riesgo la estabilidad institucional ni generó un escenario de violencia capaz de afectar el funcionamiento del sistema democrático.

El tribunal también desarmó el resto de las acusaciones y sostuvo que "no hubo amenazas concretas ni incitación al odio, ya que los mensajes difundidos no anunciaron daños futuros ni promovieron una persecución organizada". Además, remarcó que "no se probó la existencia de una estructura destinada a imponer ideas por la fuerza", por lo que -al menos por ahora- no hay elementos suficientes para sostener los delitos imputados, aunque la investigación seguirá en curso.

La resolución dejó sin efecto las acusaciones que habían derivado en sus detenciones, en el marco de una investigación impulsada por el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.

Los tres habían sido señalados por su presunta participación en el hecho ocurrido el 17 de junio, cuando un grupo arrojó bolsas con excremento frente a la vivienda del legislador en San Isidro y colocó un cartel con insultos.

Quiénes son los beneficiados por la falta de mérito

Entre los beneficiados se encuentra Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, quien había sido detenida y trasladada al penal de Ezeiza.

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También figuraba en la investigación Eva Carina Alejandra Mieri, exconcejal y actual funcionaria del municipio de Quilmes, e Iván Díaz Bianchi, apuntado por la investigación como "uno de los presuntos participantes del ataque".

En un accionar meteórico, los tres habían sido detenidos tras una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal en distintos puntos del conurbano bonaerense, en el marco de una causa que también incluyó otras imputaciones.

El caso y la investigación judicial

La causa investigó tanto el ataque en sí como presuntas amenazas difundidas en redes sociales contra el diputado. Según la reconstrucción judicial, los agresores habían llegado en vehículos, arrojaron estiércol y se retiraron en pocos minutos.

Las imágenes de cámaras de seguridad registraron el episodio, que luego fue difundido por el propio Espert, quien responsabilizó a sectores del kirchnerismo.

Con la decisión de la Cámara, la situación procesal de Abaigar, Mieri y Díaz Bianchi quedó abierta, sin procesamiento, mientras la investigación sigue en curso.