Espert reapareció y prefirió no hablar del caso Machado: "Ya dije todo lo que hay que decir"

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, volvió a mostrarse públicamente este domingo al emitir su voto, luego de varios días de silencio tras el escándalo que lo vincula con el empresario Fred Machado y presuntos lazos con el narcotráfico.

El economista llegó a su lugar de votación en medio de una fuerte presencia periodística, pero evitó profundizar sobre el caso. Con tono calmo y pocas palabras, Espert expresó: “Es un día muy bueno para votar, para la democracia. Cada vez que se vota se ratifica la democracia”.

Consultado insistentemente por los periodistas, el diputado libertario se limitó a responder: “Ya dije todo lo que hay que decir. Yo los respeté a ustedes”, dando a entender que no haría más declaraciones sobre el tema.

Antes de retirarse del lugar, Espert dejó una reflexión más general sobre su papel en la política: “Siempre me consideré un ciudadano común que venía a aportar a la política. Me ubico en el lugar que me corresponde”.

La breve aparición del legislador se dio en un contexto de tensión y expectativa, tras las repercusiones que generó la investigación judicial sobre el empresario Fred Machado, con quien distintos informes mediáticos lo habían vinculado en los últimos días.