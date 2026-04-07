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Legislatura

Quién reemplazará a Aranda en la comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados

Tras la salida de Franco Aranda, el oficialismo define quién quedará al frente de la estratégica comisión de Hacienda y Presupuesto, una de las más influyentes en la Legislatura provincial.

Por Ana Paula Gremoliche
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Después de la apertura de sesiones del pasado miércoles se conoció que el diputado Franco Aranda dejará de estar al frente de una de las comisiones más importantes de la legislatura provincial. Con el cambio confirmado, se abrió la discusión de quién será el reemplazo.

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El diputado Franco Aranda decidió no presidir este 2026 la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de San Juan. El referente del Frente Renovador ya se lo comunicó al oficialismo y, con esta confirmación, se abre un abanico de posibilidades para ocupar este relevante puesto.

Según indicaron fuentes de Diputados, la idea es que pueda ocupar el puesto algún diputado de la bancada oficialista que ya conformen la comisión. En este contexto, hay tres opciones: María Rita Lascano, Alejandra Leonardo y Liliana Rosana Luque.

Ninguna de las tres diputadas tiene un título o estudios relacionados a la economía, por lo que sea quien sea la elegida, deberá contar con un apoyo de un especialista.

Por lo pronto, la decisión se tomará entre esta semana y la próxima. Cabe recordar que la continuidad de la primera sesión ordinaria del 2026 tendrá lugar el próximo 16 de abril.

En relación con el resto de las comisiones, desde la Cámara de Diputados indicaron que no habría grandes cambios.

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