Comenzaron las inscripciones para los Vouchers Educativos en San Juan: paso a paso, cómo registrarse

El Ministerio de Educación comunica que el Ministerio de Capital Humano ha dado inicio a la convocatoria 2026 para el Programa de Asistencia "Vouchers Educativos". El período de inscripción permanecerá abierto desde la fecha hasta el próximo 30 de abril.
Esta iniciativa busca acompañar a las familias en el sostenimiento de la escolaridad. En este sentido, se informa que los representantes legales de las instituciones educativas ya cuentan con la información técnica necesaria para asesorar y transmitir los detalles del proceso a sus respectivas comunidades.
El programa está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas de gestión privada (Niveles Inicial, Primario y Secundario) que cuenten con, al menos, un 75% de aporte estatal.
Los interesados pueden acceder a la inscripción desde https://www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos.
Para completar el formulario de manera efectiva, los solicitantes deberán estar registrados en la plataforma Mi Argentina y contar con la siguiente información:
- Datos personales: número de DNI y CUIL de los menores a cargo.
- Información institucional: nombre y dirección exacta de la escuela a la que asisten.
- Datos bancarios: contar con el CBU actualizado en la base de datos de Mi ANSES.
Se recomienda a los padres y tutores consultar el reglamento vigente del Programa para conocer los alcances y condiciones de la asistencia: https://www.argentina.gob.ar/files/reglamentovouchers2026pdf
Para más información, los interesados pueden acceder a https://www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos/preguntas-frecuentes