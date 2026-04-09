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Educación

Comenzaron las inscripciones para los Vouchers Educativos en San Juan: paso a paso, cómo registrarse

La convocatoria se extenderá hasta el 30 de abril y se realizará de manera online, con registro previo en la plataforma Mi Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Ministerio de Educación comunica que el Ministerio de Capital Humano ha dado inicio a la convocatoria 2026 para el Programa de Asistencia "Vouchers Educativos". El período de inscripción permanecerá abierto desde la fecha hasta el próximo 30 de abril.

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Esta iniciativa busca acompañar a las familias en el sostenimiento de la escolaridad. En este sentido, se informa que los representantes legales de las instituciones educativas ya cuentan con la información técnica necesaria para asesorar y transmitir los detalles del proceso a sus respectivas comunidades.

El programa está destinado a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas de gestión privada (Niveles Inicial, Primario y Secundario) que cuenten con, al menos, un 75% de aporte estatal.

Los interesados pueden acceder a la inscripción desde https://www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos.

Para completar el formulario de manera efectiva, los solicitantes deberán estar registrados en la plataforma Mi Argentina y contar con la siguiente información:

  • Datos personales: número de DNI y CUIL de los menores a cargo.
  • Información institucional: nombre y dirección exacta de la escuela a la que asisten.
  • Datos bancarios: contar con el CBU actualizado en la base de datos de Mi ANSES.

Se recomienda a los padres y tutores consultar el reglamento vigente del Programa para conocer los alcances y condiciones de la asistencia: https://www.argentina.gob.ar/files/reglamentovouchers2026pdf

Para más información, los interesados pueden acceder a https://www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos/preguntas-frecuentes

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