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Paro y movilización

Los docentes sanjuaninos marcharon en los alrededores del Centro Cívico

Columnas de maestros provenientes de distintos puntos de San Juan protestaron por la falta de acuerdo salarial, en la antesala de la reapertura de la paritaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las calles del centro sanjuanino se vieron impactadas este jueves 9 de abril por la manifestación de docentes. Desde primeras horas de la mañana, columnas de maestros portando pancartas se desplazaron por las arterias principales hasta rodear el Centro Cívico de la provincia, por reclamos salariales. La movilización tuvo su punto de concentración masiva en la intersección de Avenida Libertador y Avenida España, con maestros de diversos departamentos.

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La medida se da en medio del descontento por negociaciones paritarias. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para marzo, el Poder Ejecutivo provincial liquidó los haberes, aplicando un incremento del cinco por ciento junto con mejoras en ítems específicos destinados a los cargos de menores ingresos. Esta medida fue rechazada de plano por la unidad sindical integrada por los tres gremios principales del sector, UDAP, UDA y AMET, quienes convocaron a este paro provincial y a la marcha como una demostración de fuerza antes de la próxima reunión paritaria prevista para el 13 de abril.

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La jornada de protesta se organizó a través de un esquema de postas para permitir la llegada de las distintas columnas. El movimiento comenzó a las nueve de la mañana en la zona de Libertador y Rawson, sumando luego a la columna del centro en la Casa de Sarmiento y a los docentes del oeste en la zona de calle Salta. En paralelo, una caravana se inició en el Puente de Albardón, uniendo a los manifestantes provenientes de Jáchal e Iglesia con los de la zona norte para confluir finalmente en el epicentro de la protesta. Bajo la consigna "si tocan a uno, nos tocan a todos", la manifestación se dio por varias cuadras, generando caos en el tránsito.

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El mes pasado, un intento de paro de 48 horas fue suspendido por la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, que exigía garantizar un alto porcentaje de presencialidad bajo el argumento de que la educación es un servicio esencial, basada en la reforma laboral. Sin embargo, en esta oportunidad los sindicatos lograron avanzar con la medida de fuerza gracias a una medida cautelar vigente que suspende la aplicación de la normativa nacional de esencialidad. A pesar de los intentos del organismo laboral por frenar la acción durante esta semana, los docentes sanjuaninos volvieron a las calles para defender su derecho a la huelga y exigir una recomposición salarial.

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