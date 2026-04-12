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Automovilismo

Matías 'Misil' Rossi puso su sello en San Juan y se quedó con la corona en el Eduardo Copello

Con un manejo impecable, se adueñó del Autódrom Eduardo Copello en una tarde cargada de adrenalina. El podio lo completaron Emiliano Stang y Nicolás Palau, en una jornada donde los motores rugieron más fuerte que nunca entre los cerros sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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No hubo con qué darle. Cuando Matías Rossi está derecho, es un espectáculo aparte, y este domingo en San Juan dio una clase magistral de cómo se maneja en el circuito más difícil del país. El "Misil" largó con el cuchillo entre los dientes y, fiel a su estilo, fue un relojito: preciso, rápido y sin errores. En un trazado como El Zonda, donde cualquier descuido te manda directo contra la montaña o el paredón, Rossi demostró por qué es uno de los máximos referentes del automovilismo nacional, manejando los tiempos de la carrera a su antojo y aguantando los embates de los que venían de atrás con hambre de gloria.

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Sin embargo la victoria no fue un trámite. El pibe Emiliano Stang se le plantó con una personalidad tremenda y terminó llevándose un segundo puesto que vale oro. El podio lo completó Nicolás Palau, quien batalló hasta el último giro para meterse en el brindis final y llevarse el trofeo a casa.

La gente, que copó los cerros del Eduardo Copello desde temprano con el mate y el asado, se fue feliz con un fin de semana a puro automovilismo. Ganó el Misil y levantó el máximo trofeo en tierra sanjuanina.

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