Ingresos, entradas y más: todo lo que tenés que saber para vivir este fin de semana en "El Zonda"

El evento contará además con la participación de categorías como T op Race, Fiat Competizione y Fórmula Nacional , consolidando una propuesta automovilística de primer nivel.

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En ese marco, continúa habilitada la venta presencial de entradas, con una alta expectativa por el regreso de una de las competencias más convocantes del automovilismo nacional al tradicional trazado sanjuanino. Los tickets pueden adquirirse en el punto de venta ubicado en General Acha 230 Sur, local 33, de lunes a sábado de 8 a 23 horas, así como también en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni, en el horario de 15 a 20.

Durante los días de competencia, la venta se trasladará boleterías moviles ubicados en las inmediaciones del circuito, sobre Avenida Libertador antes del jardín de los poetas, desde las 7:00, facilitando el acceso al público que se acerque directamente al autódromo.

En cuanto a los precios, el Sector General (sábado y domingo) tendrá un costo de $20.000, con una promoción 4x3 a $60.000. Por su parte, el Sector Boxes, con acceso a tribunas A y B, costará $40.000, también con opción 4x3 a $120.000.

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Respecto al estacionamiento, los precios serán de $40.000 para autos en el Sector Boxes y $10.000 para motos. En el Sector General, en tanto, el estacionamiento tendrá un valor de $20.000 para autos y $5.000 para motos.

Cabe destacar que en ambos puntos de venta se podrá abonar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco San Juan. Además, los menores de 10 años ingresarán sin costo, mientras que jubilados y personas con discapacidad podrán acceder sin cargo junto a un acompañante, presentando la documentación correspondiente, en cualquier sector del autódromo.

Por otra parte, el acceso al Autódromo El Zonda Eduardo Copello estará organizado según los distintos sectores, con ingresos diferenciados para garantizar una mejor circulación del público. Quienes se dirijan al Sector Boxes y área de acampe deberán ingresar por la Puerta 1, ubicada sobre Avenida Libertador. En tanto, el acceso a la Tribuna Traverso será por la Puerta 2, también desde la misma avenida.

Asimismo, el sector de acampe y gradas contará con una vía de evacuación señalizada como Puerta 3, pensada para garantizar la seguridad y una salida ordenada en caso de ser necesario. La boletería para el público general estará ubicada sobre Avenida Libertador, mientras que el sector de acreditaciones funcionará sobre Avenida José Ignacio de la Roza Oeste.

De esta manera, San Juan se alista para recibir un espectáculo deportivo de gran magnitud, con un operativo integral que busca brindar comodidad, seguridad y una experiencia inolvidable a todos los fanáticos del automovilismo.