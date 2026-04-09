Confirmado: van a haber tres árbitros argentinos en un Mundial por primera vez

Darío Herrera, uno de los árbitros argentinos elegidos por la FIFA para estar en el Mundial 2026.

La Argentina tendrá tres árbitros principales en un Mundial por primera vez en su historia, según confirmó este jueves la FIFA.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los colegiados argentinos elegidos por el ente máximo del fútbol a nivel mundial para dirigir en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, fueron Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera.