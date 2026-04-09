Confirmado: van a haber tres árbitros argentinos en un Mundial por primera vez

La Argentina tendrá tres árbitros principales en un Mundial por primera vez en su historia, según confirmó este jueves la FIFA.
jueves 9 de abril 2026
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los elegidos por la FIFA fueron Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera.
La Argentina tendrá tres árbitros principales en un Mundial por primera vez en su historia, según confirmó este jueves la FIFA.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los colegiados argentinos elegidos por el ente máximo del fútbol a nivel mundial para dirigir en el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, fueron Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera.
FUENTE: Agencia NA