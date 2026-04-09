Sedes del Mundial 2026 contra reloj y apuestas activas

Faltan menos de tres meses para que arranque el torneo de fútbol más grande de la historia y ningún estadio se construyó desde cero para la ocasión. Las 16 sedes repartidas por Norteamérica funcionan con remodelaciones parciales sobre recintos de la NFL y ligas locales, y quienes ya revisaron las opciones disponibles en https://1xbet.es/es/bonuses/welcome-bonus de cara al verano pueden confirmar que las cuotas sobre los partidos inaugurales ya están activas pese a que varias obras siguen abiertas.

El formato expandido a 48 selecciones y 104 partidos en 39 días exige una logística sin precedentes. El estado real de las infraestructuras cuenta una historia que los comunicados oficiales no terminan de reflejar.

La Disputa de Foxborough Que Casi Cancela Siete Partidos

El 17 de marzo, el Select Board de Foxborough aprobó por unanimidad la licencia de entretenimiento que FIFA necesitaba para celebrar sus partidos en Gillette Stadium. Semanas de pulso entre un municipio de menos de 19.000 habitantes y los organizadores de Boston Soccer 2026 precedieron a esa votación, con 7,8 millones de dólares en costes de seguridad como punto de fricción.

Los 625 millones de dólares en fondos federales prometidos por el Departamento de Seguridad Nacional para las 11 sedes norteamericanas nunca llegaron a tiempo, congelados por un cierre parcial del gobierno. Sin garantías de reembolso, el dinero público no era una opción para Foxborough. Fue Robert Kraft, propietario del recinto y de los New England Patriots, quien acabó desbloqueando la situación a través de su grupo empresarial con 1,5 millones depositados en una cuenta de garantía para equipamiento policial y más de 5 millones adicionales destinados a nóminas de fuerzas de seguridad. En juego estaban cinco partidos de fase de grupos, uno de dieciseisavos y un cuarto de final.

Césped Híbrido en SoFi y Su Ensayo General

SoFi Stadium, sede de ocho partidos incluyendo un cuarto de final, nunca tuvo césped natural. Los Rams y Chargers juegan sobre superficie artificial, y FIFA exige hierba real. La solución fue un sistema de "alfombra híbrida" compuesta por césped natural cultivado en granjas especializadas del estado de Washington con fibras sintéticas cosidas al sustrato, montada sobre un sistema de drenaje llamado Permavoid que oxigena las raíces desde abajo.

El ensayo general se realizó durante las semifinales y la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en marzo de 2025. Cuatro partidos en cuatro días sobre la misma superficie. El portero canadiense Dayne St. Clair señaló que no había separaciones visibles entre las secciones de césped. El campo requiere un equipo de más de 30 personas para su mantenimiento, el doble de lo necesario para el césped artificial de la NFL. La superficie definitiva para el torneo se instalará en abril de 2026, dos meses antes del primer silbatazo.

La Copa América 2024 dejó una advertencia sobre lo que pasa cuando las canchas no responden. Jugadores de varias selecciones describieron superficies que rebotaban como un trampolín, y ese antecedente convierte a las condiciones de juego en un factor que los aficionados y apostadores siguen con atención antes de cada partido. Para quienes buscan opciones de cara al torneo, utilice el código promocional 1x_3831408 durante el registro en el sitio de 1xBet para obtener la oportunidad de aumentar el bono máximo en el primer depósito. El monto del bono y las condiciones de apuesta dependen del país de registro, por lo que antes de realizar el primer depósito, asegúrese de familiarizarse con las reglas de acreditación de bonos en el sitio oficial.

MetLife y las Otras Sedes Con Obras en Marcha

El MetLife Stadium albergará la final del 19 de julio con capacidad para 82.500 espectadores. Skanska, la misma constructora que levantó el recinto en 2010, ejecutó la remodelación del bowl inferior en dos fases entre enero de 2024 y mayo de 2025. Se demolieron las cuatro esquinas del graderío de hormigón prefabricado y se instaló un sistema modular de acero compuesto, retirando 1.740 asientos permanentes para ampliar las dimensiones del campo a los estándares FIFA.

Cada sede enfrenta un calendario propio y algunos proyectos fueron más ambiciosos que otros.