Reunión clave por el Paso de Agua Negra: interés de Milei y las tres alternativas que barajan

El Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, convocó a una nueva reunión del Comité de Frontera argentino-chileno que se desarrollaría entre mediados de abril y principios de mayo, con el foco puesto en el Paso de Agua Negra y marcando un cambio de esquema: ahora es Nación quien lidera la convocatoria e invita formalmente a organismos nacionales —como Senasa, Aduana, Vialidad Nacional y Provincial, el Gobierno de San Juan— y al Gobierno de Chile y sus autoridades. En el 2025 y 2024 fue el Gobierno de la provincia de San Juan quien convocó a este reunión.

Este giro también responde a un cambio de escenario político regional. Con la salida de Gabriel Boric y la asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile, se podría reconfigurar la relación bilateral y crecería el interés de la administración de Javier Milei en avanzar en materia de integración, particularmente en pasos fronterizos estratégicos.

Según fuentes oficiales en off comentaron a TIEMPO DE SAN JUAN que el encuentro tendrá como eje central el análisis del Paso de Agua Negra, con la intención de evaluar su funcionamiento durante gran parte del año, entre 9 y 10 meses, y avanzar en soluciones concretas que permitan potenciar su uso sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

En ese marco, desde el lado argentino, se pondrán sobre la mesa tres alternativas principales:

La primera contempla la propuesta que menos inversión requiere. Se propone agrandar los pasos de giro para que se permita una segura circulación de camiones con acoplado, tarea no muy compleja de realizar dadas las características de la roca de montaña. Como novedad, se propone la división de horarios para circulación de ciudadanos comunes y camiones. Por ejemplo, que en la mañana circulen los ciudadanos hasta un determinado horario, como las 15:00 horas, y que a partir de las 16:00 horas circulen los camiones pero con una camioneta guía. Además se proyecta la creación de un campamento en altura en la zona del Arenal o cercano al límite.

La segunda alternativa propone todo lo anterior pero se le sumaría pavimentar algunas curvas peligrosas para que los vehículos y camiones tengan mejor agarre y quizás poner pequeños parches de pavimento en algunas defensas.

La que más inversión requeriría es la tercera, cuya propuesta incluiría todo lo mencionado en la primera y la segunda, sumado pavimentar los más de 30 kilómetros del Paso que corresponden a la Argentina, generar desvíos (que están previstos y proyectados) para que autos y camiones no hagan toda la subida o bajada sobre la misma ruta en el caso de no poder aplicar la diferenciación de horarios.

De acuerdo a las mismas fuentes, el Paso de Agua Negra ya presenta un 90% de condiciones para funcionar como una vía expedita, con la mayor dificultad concentrada en el tramo sin pavimentar. Aun así, aseguran que actualmente el paso permite circulación de camiones sin mayores inconvenientes, más allá de ese sector.

Antecedentes

Como se publicó en TIEMPO DE SAN JUAN, en febrero de 2024, hay un hecho que marca precedente sobre el interés del Gobierno Nacional en el Paso de Agua negra. Sebastián Molteni, cónsul de Argentina en Chile; decidió al regreso de sus vacaciones en el país, cruzar por primera vez por el Paso de Agua Negra. Lo hizo en forma particular, a mediados de enero, en un auto Sedán; pero por su investidura, recibió acompañamiento de la gendarmería e intervino la Casa de San Juan en Chile, que dirige Enrique Valdebenito.

En ese momento en San Juan interpretan el gesto como una señal diplomática de explorar todas las posibilidades para pavimentar completamente el camino, y algo de razón tuvieron. En comunicación con Tiempo de San Juan, Molteni admitió que quedó fascinado por el corredor, y dio su respaldo a la obra de pavimentación. Incluso desde su oficina en Valparaíso, con radio de influencia también en Coquimbo, difundió en redes un video del paso vial. Fuentes en off revelaron que no solo quedó encantado con el Paso, sino que le hizo llegar al Gobierno Nacional que su nota para el recorrido fue de un 9.