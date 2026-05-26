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Deuda

Con más dólares del FMI, las reservas del BCRA alcanzaron su máximo nivel en la gestión Milei

Las reservas del Banco Central se fortalecieron tras el desembolso de 1.000 millones de dólares del FMI.

Por Agencia NA
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Tras haberse aprobado el desembolso por US$1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas del Banco Central (BCRA) alcanzaron su mayor nivel en el gobierno de Javier Milei.

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Así, las reservas superaron los US$46.905 millones alcanzados en febrero y marcaron un récord bajo la administración libertaria. A su vez, tocaron el nivel más alto desde octubre de 2019.

Las reservas internacionales cerraron en US$47.908 millones, lo que representó un incremento de US$1.105 millones contra el viernes último.

Eso significa que se hizo efectivo el desembolso del FMI, tras haber recibido el visto bueno final del Directorio.

La semana pasada, el organismo que dirige Kristalina Georgieva confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con Argentina por US$20.000 millones pactado en abril de 2025.

El Fondo destacó el “impulso reformista” del Gobierno, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario, y habilitó el desembolso correspondiente por US$1.000 millones.

Si bien reconoció que no alcanzó la meta de acumulación de reservas, indicó que “se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas”, al tiempo que “se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN (reservas internacionales netas) y reducir aún más los diferenciales soberanos”.

Dentro del staff report que difundió el viernes, también cuestionó la medición de la inflación -en lo que consideró que los valores de las canastas están desactualizados- y reavivó el debate sobre la forma de calcular el superávit fiscal en el país, donde advirtió que, tomando en cuenta el pago de intereses, puede convertirse en déficit.

En particular, la entidad que preside Santiago Bausili compró US$112 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y llegó a las 94 ruedas consecutivas con compras.

Desde que inició la “fase 4” del programa monetario, la autoridad financiera adquirió US$9.102 millones en el mercado mayorista. Esto, en términos de porcentaje, equivale al 91% de la meta pactada para el 2026.

La misma se fijó en US$10.000 millones con posibilidad de ascender hasta los US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

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