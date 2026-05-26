martes 26 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Diplomacia

Quirno reclamó cambios en la ONU y respaldó a un argentino para la Secretaría General

El canciller Argentino Pablo Quirno pidió a la ONU que la libertad y la propiedad sean "la brújula moral" de la organización.

Por Agencia NA
image

Pablo Quirno, el Canciller, asumió el protagonismo de la agenda internacional del Gobierno al participar en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU). Desde Nueva York, Estados Unidos, el funcionario plantó la bandera de la doctrina oficial ante el máximo foro global, con un mensaje de fuerte tono crítico hacia el funcionamiento de los organismos multilaterales.

Lee además
kast le retiro el apoyo de chile a la candidatura de michelle bachelet para la onu
Polémica

Kast le retiró el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet para la ONU
Pablo Quirno, canciller argentino
Polémica

Fuerte crítica sindical al último voto de Argentina en la ONU en relación a la esclavitud

A través de sus canales oficiales, Quirno dejó en claro que la posición argentina en la cumbre apuntó a desmantelar las agendas tradicionales de la organización. "Llevamos una posición clara: la Organización necesita recuperar propósito, capacidad de reacción y una brújula moral que vuelva a poner a la vida, la libertad y la propiedad en el centro de la convivencia internacional", sentenció el funcionario, replicando el discurso libertario.

En línea con “la batalla cultural” que sostiene Javier Milei, dijo que “las estructuras que se desconectan de la realidad caminan hacia la irrelevancia, por eso el mundo ya no tiene tiempo para burocracias eternas ni agendas alejadas de las prioridades de los Estados”.

“Las instituciones no se reforman por inercia. Se transforman cuando los Estados tienen la voluntad de expresar con claridad lo que durante demasiado tiempo se ha evitado decir”, sostuvo Quirno ante el Consejo.

image

Por eso, reclamó “la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad” y respaldó “la candidatura a la Secretaría General de Rafael Grossi”. Valoró “la solvencia técnica y vocación de resultados representan exactamente el liderazgo que este tiempo exige.

Un dato: Grossi se encuentra al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su candidatura fue presentada formalmente por Argentina. A su vez, el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores consiguió llevar adelante una importante agenda bilateral.

En ese marco, se reunió con el viceprimer ministro y canciller de República Checa, Petr Macinka, con el canciller de Indonesia, Sugiono; la canciller de Liberia, Sara Beysolow Nyanti; el canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani; y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez. Y tenía planificado un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien presidió el debate abierto en representación del Consejo de Seguridad.

Temas
Seguí leyendo

El plan del Gobierno para achicar el Estado: retiros voluntarios y prohibición de reingreso por cinco años

Con más dólares del FMI, las reservas del BCRA alcanzaron su máximo nivel en la gestión Milei

Argentina quedó última en el ranking regional de inversión extranjera pese a los incentivos oficiales

Los diputados nacionales recorrieron el equivalente a 450 vueltas al mundo en avión: el sanjuanino "Coki" Chica, entre los que más viajaron

Más de 65% de acatamiento en el paro universitario que comenzó este martes y se extenderá hasta el viernes

Milei confirmó su participación en el Latam Economic Forum junto con "Toto" Caputo

Inocencia Fiscal: el Gobierno enviará un nuevo proyecto al Congreso para blindar activos

Mendoza: Licitan obras para ampliar un 40% la capacidad de El Plumerillo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
causa cuadernos: declaro la ex esposa de centeno, dijo que vio los cuadernos y confirmo que ella fue su testaferro
Justicia

Causa Cuadernos: declaró la ex esposa de Centeno, dijo que vio los cuadernos y confirmó que ella fue su "testaferro"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió
Detalles

Identificaron al motociclista que chocó de atrás a otra moto, golpeó contra un árbol y murió

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa
Trabajo

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas
Dolor

Quién era el hombre que murió en el choque de motos en Chimbas

Te Puede Interesar

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?
Fe

La gran pregunta alrededor de la Difunta Correa: ¿podría beatificarla la Iglesia?

Por Bautista Lencinas
Este es Daniel Gustavo Algarilla, el acusado.
Estudiantes engañados

Comenzó el juicio por estafa al empleado de la morgue del Marcial Quiroga por dictar una carrera trucha

Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile, un proyecto de San Juan que se volvió binacional
Programa educativo

"Desde el árido de Lomas de las Tapias hasta el mar de La Higuera en Chile", un proyecto de San Juan que se volvió binacional

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y áreas prohibidas para tatuajes
Cambios

Nuevas reglas para los cadetes de la policía: deberán informar si se drogan y "áreas prohibidas" para tatuajes

Imagen ilustrativa. 
Escenario

Industria en San Juan: un panorama complejo y el temor por los puestos de trabajo