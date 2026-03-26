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Polémica

Fuerte crítica sindical al último voto de Argentina en la ONU en relación a la esclavitud

Solo tres países, Argentina, Estados Unidos, e Israel, se pronunciaron en la ONU en contra de calificar a la esclavitud como “el crimen más grave de la historia”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pablo Quirno, canciller argentino

Pablo Quirno, canciller argentino

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores expresaron su repudio a la posición adoptada por el gobierno argentino en la votación de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reconoció a la esclavitud y la trata transatlántica de personas africanas como el crimen más grave contra la humanidad.

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“El voto negativo de la Argentina constituye un paso más de sumisión a los intereses geopolíticos de los gobiernos de Estados Unidos e Israel, que abandona la histórica tradición del país en materia de defensa de los derechos humanos y lo ubica en una posición de aislamiento internacional”, se quejaron las centrales sindicales en un comunicado.

En el texto firmado por los secretarios generales de ambas entidades, Hugo Godoy y Hugo Yasky, se insistió en que la votación argentina significa “una regresión inadmisible que deberá ser revisada cuando nuestro país vuelva a tener un gobierno respetuoso de los derechos humanos”.

Argentina fue uno de los tres países que votaron contra la iniciativa, junto con los Estados Unidos e Israel.

Para las dos CTA, este voto desconoce “consensos internacionales construidos durante décadas y compromisos asumidos por el propio Estado argentino en el sistema internacional de derechos humanos”.

“La defensa irrestricta de la memoria histórica, la dignidad de los pueblos y la lucha contra todas las formas de racismo, explotación y dominación constituyen pilares fundamentales de una política exterior soberana, solidaria y respetuosa de los derechos humanos”, recordaron.

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