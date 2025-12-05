viernes 5 de diciembre 2025

Endeudamiento

BCRA: lanzan tasa de referencia para calcular los intereses por mora

El Banco Central fijará la tasa luego de una audiencia pública. El instrumento servirá como parámetro para la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de los avances gubernamentales para tratar la reforma laboral, el Banco Central (BCRA) puso en marcha este viernes la consulta pública para la creación de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM). Esta nueva herramienta apunta a fijar un parámetro claro para que la Justicia determine cuánto deben pagar quienes incumplen obligaciones económicas en el marco de litigios.

La iniciativa de la entidad monetaria tiene como objetivo cubrir el vacío que dejó la derogación de la antigua tasa moratoria, buscando dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 768, inciso c), del Código Civil y Comercial de la Nación. Este lanzamiento llega en un contexto donde el empresariado argentino venía exigiendo reglas precisas para las sentencias que incluyen intereses punitorios,. Para los sectores productivos, la falta de referencias objetivas alimenta la llamada "industria del juicio".

Cómo se calculará y controlará la TIM

La metodología propuesta por el BCRA contempla un promedio entre tasas pasivas y activas del sistema financiero. Específicamente, toma en cuenta la tasa de plazo fijo a 30 días en pesos (tasa pasiva) y el promedio ponderado de los préstamos en pesos otorgados mediante pagarés y préstamos personales (tasa activa).

Un dato clave es que la TIM no podrá dispararse ni hundirse sin control. El BCRA estableció un esquema de bandas que la mantiene atada a la inflación, medida a través del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER),. Así, la tasa efectiva diaria no podrá superar al CER más 3% anual, ni tampoco caer por debajo del CER menos 3% anual. La idea, según explicó el organismo, es "preservar el valor de las deudas y su razonabilidad".

Detalles de la Consulta Pública

En el sitio web del BCRA, los interesados ya pueden acceder al proyecto de resolución completo, el cual incluye un anexo con todos los detalles metodológicos,. También se encuentra disponible una serie histórica de cómo hubiera sido la TIM en formato Excel y una calculadora online para simular la aplicación de esta tasa sobre un monto y en un período determinado.

Quienes deseen opinar sobre el proyecto tienen tiempo hasta el 19 de diciembre para enviar sus sugerencias por mail a [email protected],. El Central aclaró que, si bien las propuestas no serán vinculantes, sí serán tenidas en cuenta al momento de pulir el texto final.

Dejá tu comentario

