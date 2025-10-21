martes 21 de octubre 2025

Con el dólar en el techo de la banda, el Banco Central vendió casi 50 millones

En una jornada de alta volatilidad cambiaria, el Banco Central salió al mercado con reservas para mantener el precio del dólar dentro de los límites de la banda cambiaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Banco Central (BCRA) tuvo que vender este martes US$45,5 millones para contener la suba del dólar. Es la primera vez en más de un mes que la entidad monetaria participa en el mercado de cambios.

pese a las intervenciones de estados unidos, el dolar sigue subiendo: en san juan cotiza el oficial al $1.465 y el paralelo supera los $1.500
Pese a las intervenciones de Estados Unidos, el dólar sigue subiendo: en San Juan cotiza el oficial al $1.465 y el paralelo supera los $1.500
el dolar rozo los 1.500 pesos, y cayeron las acciones argentinas
El dólar rozó los 1.500 pesos, y cayeron las acciones argentinas

El tipo de cambio oficial minorista subió $20 y cerró en $1515 para la venta en las pantallas del Banco Nación; mientras que el dólar mayorista trepó $15 y terminó la jornada en $1490,50, cincuenta centavos por debajo del techo de la banda cambiaria.

Por su parte, los dólares financieros se acercaron a los $1600. El dólar contado con liquidación (CCL) se negoció a $1614,71 y el MEP a $1591,57. En el mercado paralelo, el blue cotizó a $1545. Además, las reservas internacionales cerraron en US$40.539 millones.

La autoridad monetaria intervino en el mercado de cambios después de 21 ruedas consecutivas sin participación. La última vez fue el viernes 19 de septiembre, cuando se desprendió de US$678 millones.

Esta nueva intervención no solo se da a días de las elecciones legislativas, sino que también ocurre un día después de que el BCRA y el Tesoro de Estados Unidos formalizaran el swap por U$20.000 millones para reforzar las reservas de la autoridad monetaria.

En un comunicado, el Banco Central explicó que se trata de “un acuerdo de estabilización cambiaria, que busca contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible".

Este martes, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, defendió la línea de swap y volvió a respaldar al Presidente: “Los esfuerzos de Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales”.

Y planteó: “La Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate”.

En paralelo, el Gobierno anunció que recomprará bonos de la deuda para fortalecer la inversión en educación. Según detalló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, la operación, llamada “Deuda por Educación”, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas.

