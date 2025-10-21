Funcionarios de Sturzenegger avisaron que se viene la Ley Bases 2

En el marco del debate del proyecto de Presupuesto 2026, funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, defendieron las medidas tomadas por el Gobierno en este área y anticiparon una batería de iniciativas para seguir avanzando con profundas reformas.

Conocedor del ámbito parlamentario, primero como diputado y hasta hace meses atrás secretario del bloque radical, Alejandro Cacace , actual secretario de Desregulación, anticipó que el Poder Ejecutivo planea enviar un proyecto de "Ley Bases 2" , que contemple numerosos temas que quedaron fuera del texto original.

Durante una extensa reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el funcionario hizo una invitación a los legisladores a "trabajar juntos en la desregulación que viene". "Hay temas que quedaron de la Ley de Bases 1, temas que quedaron afuera por falta de consenso o porque no se llegaron a tratar, como juicio por jurados, reforma de la justicia, Código Civil, los divorcios, las sucesiones, defensa de la competencia. Es la intención enviar un proyecto de Ley de Bases 2, recopilando con algunas de estas cosas que quedaron en el tintero", confirmó.

También habló de "Hojarasca 2", en relación a un proyecto enviado el año pasado, bajo ese título, que nunca se puso en tratamiento. "Está Hojarasca 1 y va a venir Hojarasca 2 con la idea de hacer depuración de normas", anunció. "Mucho de lo que se plantea es de sentido común", dijo sobre la derogación que se quiere hacer de numerosas normas consideradas obsoletas o burocráticas.

"Aún hoy, con las medidas que hemos hecho, entre las 15 economías de Latinoamérica medidas, Argentina está última", indicó y expresó: "Avanzamos mucho, pero la tarea por hacer es enorme". Además, señaló que el país bajó "20 puestos en el Índice de Libertad Económica, pero no estamos ni dentro de los primeros 100. Entonces, hay que ir por más".

Para Cacace, "la Cámara de Diputados fue un pilar de las reformas y los principales hitos de desregulación". "La Ley Bases fue un ejercicio positivo del diálogo democrático", opinó y resaltó el DNU 70, la Ley Bases y el Pacto de Mayo, sobre el cual se está trabajando su contenido en el Consejo de Mayo.

"Hay un decálogo de puntos en los que se está trabajando: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público hasta llegar a 25% del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria moderna; la reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación; la explotación de los recursos naturales; una reforma laboral moderna; una reforma previsional; y la apertura del comercio internacional", enumeró.

Y reveló: "Estos no son puntos solo ideados por el presidente, son puntos que fueron suscriptos por 18 gobernadores y que se están discutiendo en el ámbito del Consejo de Mayo. Y vamos a hacer el 15 de diciembre el envío de esos proyectos con la idea de que los trabajemos juntos. Invitamos a todos los bloques". En ese sentido, agregó que tendrán "plena apertura para venir a dialogar acá las veces que sea".