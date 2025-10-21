martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desregulaciones

Funcionarios de Sturzenegger avisaron que se viene la Ley Bases 2

Funcionarios del ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger advirtieron sobre la Ley Bases 2, cuando respondían preguntas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Federico Sturzenegger

Federico Sturzenegger

En el marco del debate del proyecto de Presupuesto 2026, funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, defendieron las medidas tomadas por el Gobierno en este área y anticiparon una batería de iniciativas para seguir avanzando con profundas reformas.

Lee además
federico sturzenegger vendra a san juan a respaldar a los candidatos de la libertad avanza
Visita

Federico Sturzenegger vendrá a San Juan a respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza
federico sturzenegger sobre la mineria: vamos a empezar a explotar los recursos mineros
Declaraciones

Federico Sturzenegger sobre la minería: "Vamos a empezar a explotar los recursos mineros"

Conocedor del ámbito parlamentario, primero como diputado y hasta hace meses atrás secretario del bloque radical, Alejandro Cacace, actual secretario de Desregulación, anticipó que el Poder Ejecutivo planea enviar un proyecto de "Ley Bases 2", que contemple numerosos temas que quedaron fuera del texto original.

Durante una extensa reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el funcionario hizo una invitación a los legisladores a "trabajar juntos en la desregulación que viene". "Hay temas que quedaron de la Ley de Bases 1, temas que quedaron afuera por falta de consenso o porque no se llegaron a tratar, como juicio por jurados, reforma de la justicia, Código Civil, los divorcios, las sucesiones, defensa de la competencia. Es la intención enviar un proyecto de Ley de Bases 2, recopilando con algunas de estas cosas que quedaron en el tintero", confirmó.

También habló de "Hojarasca 2", en relación a un proyecto enviado el año pasado, bajo ese título, que nunca se puso en tratamiento. "Está Hojarasca 1 y va a venir Hojarasca 2 con la idea de hacer depuración de normas", anunció. "Mucho de lo que se plantea es de sentido común", dijo sobre la derogación que se quiere hacer de numerosas normas consideradas obsoletas o burocráticas.

"Aún hoy, con las medidas que hemos hecho, entre las 15 economías de Latinoamérica medidas, Argentina está última", indicó y expresó: "Avanzamos mucho, pero la tarea por hacer es enorme". Además, señaló que el país bajó "20 puestos en el Índice de Libertad Económica, pero no estamos ni dentro de los primeros 100. Entonces, hay que ir por más".

Para Cacace, "la Cámara de Diputados fue un pilar de las reformas y los principales hitos de desregulación". "La Ley Bases fue un ejercicio positivo del diálogo democrático", opinó y resaltó el DNU 70, la Ley Bases y el Pacto de Mayo, sobre el cual se está trabajando su contenido en el Consejo de Mayo.

"Hay un decálogo de puntos en los que se está trabajando: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público hasta llegar a 25% del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria moderna; la reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación; la explotación de los recursos naturales; una reforma laboral moderna; una reforma previsional; y la apertura del comercio internacional", enumeró.

Y reveló: "Estos no son puntos solo ideados por el presidente, son puntos que fueron suscriptos por 18 gobernadores y que se están discutiendo en el ámbito del Consejo de Mayo. Y vamos a hacer el 15 de diciembre el envío de esos proyectos con la idea de que los trabajemos juntos. Invitamos a todos los bloques". En ese sentido, agregó que tendrán "plena apertura para venir a dialogar acá las veces que sea".

Temas
Seguí leyendo

Diputados: la Comisión Investigadora de la estafa Libra aprobó convocar a Javier Milei a dar explicaciones

La detención del concejal electo acusado de dispararle a su pareja tensó la interna libertaria

Milei pasó por Córdoba a apoyar a sus candidatos: "Nunca dije que iba a ser fácil"

Tras el fallo judicial, el gobierno adelantó que no publicará los resultados de la elección por distrito

Con el dólar en el techo de la banda, el Banco Central vendió casi 50 millones

El Gobierno acatará el fallo de la Cámara Electoral y publicará los resultados por distrito

China desplazó a Brasil como principal socio comercial de Argentina

Inaugurarán una unidad operativa policial en el Barrio San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un empresario cercano a milei hablo de la extension negociable de la jornada laboral, si avanza la reforma del gobierno
Dato

Un empresario cercano a Milei habló de la extensión "negociable" de la jornada laboral, si avanza la reforma del gobierno

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada
Por unanimidad

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada

Te Puede Interesar

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia
Absolución

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan es la provincia argentina con más generación fotovoltaica. Ahora avanza la construcción de un parque solar en Sarmiento, operado por Central Puerto. 
Inversiones

Sarmiento se prepara para recibir en 2028 un gran parque solar: luz verde para Hunuc I

Mirá quiénes recibieron a Federico Sturzenegger en San Juan
Galería de fotos

Mirá quiénes recibieron a Federico Sturzenegger en San Juan

Cayó el ladrón que sembró el caos en el centro: lo atraparon tras una seguidilla de robos
Capital

Cayó el ladrón que sembró el caos en el centro: lo atraparon tras una seguidilla de robos

El Río Jáchal, en el dique Cuesta del Viento. Proponen desalinizar su agua para usarla en la minería del cobre. 
Propuesta hídrica

La solución sanjuanina de la Universidad Católica para el agua de una minera: el Río Jáchal en lugar de traerla del Pacífico