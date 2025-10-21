El Gobierno acatará el fallo de la Cámara Electoral y publicará los resultados por distrito

El Gobierno nacional confirmó que acatará la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que ordenó la publicación de los resultados provisorios de las elecciones por distrito electoral, tal como establece la Constitución Nacional.

Elecciones 2025 Tras el fallo judicial, el gobierno adelantó que no publicará los resultados de la elección por distrito

La resolución fue dada a conocer pocas horas antes, y generó un debate dentro del Ejecutivo, donde algunos funcionarios consideraron que la medida no prohíbe la difusión de los resultados globales. Sin embargo, la administración resolvió presentar los datos conforme a lo solicitado por la CNE, en lo que calificaron como “un gesto de buena voluntad” hacia el tribunal.

De esta manera, el próximo domingo 26 de octubre, la Dirección Nacional Electoral (DINE) difundirá los resultados provisorios provincia por provincia, y no en forma agregada a nivel nacional, como se había previsto originalmente.

Desde el Ministerio del Interior, encabezado por Lisandro Catalán, remarcaron que la resolución judicial no afecta el normal desarrollo del operativo electoral y aclararon que la DINE “cumplió con todos los procedimientos técnicos previstos para garantizar la transparencia del proceso”.

La decisión judicial surgió tras un planteo presentado por la alianza Fuerza Patria, que había solicitado que los resultados se informaran por distrito, argumentando que la carga total podía generar “efectos negativos en la percepción de confianza del público”.

Si bien la medida obligará a ajustar la forma de comunicación de los resultados, fuentes del Ejecutivo descartaron que tenga impacto político y señalaron que el cambio “no altera la información, solo el modo en que se presenta”.

Desde el entorno presidencial reconocieron que el Gobierno evaluó mantener la publicación del total de votos obtenidos en todo el país de manera informal o complementaria, aunque priorizarán el cumplimiento estricto del fallo. “Es una cuestión de prudencia institucional; no cambia el fondo del resultado”, expresaron.

En el oficialismo relativizan el alcance de la medida y aseguran que la atención se centrará en los principales distritos del país, Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde se espera el mayor caudal de votos.

Por su parte, la titular de la DINE, María Luz Landívar, confirmó que los primeros resultados se conocerán a partir de las 21 del domingo, y recordó que el escrutinio provisorio tiene carácter meramente informativo, mientras que el definitivo, con validez legal, se realizará en las 48 horas siguientes.

“El ciudadano va a poder acceder a los resultados por provincia, como siempre estuvo previsto”, explicó la funcionaria, quien también destacó que el simulacro electoral realizado días atrás se desarrolló con normalidad y reprodujo todas las etapas del proceso.