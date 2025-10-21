martes 21 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025

Tras el fallo judicial, el gobierno adelantó que no publicará los resultados de la elección por distrito

El fallo contra la publicación de datos provisorios nacionales de las elecciones del domingo próximo en la página oficial hizo lugar al reclamo del peronismo, y el gobierno informó que se pondrá a derecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La titular de la Dirección Nacional Electoral, María Luz Ladívar

La titular de la Dirección Nacional Electoral, María Luz Ladívar

Algunas horas más tarde de la oficialización de la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que le exige al Gobierno la publicación de los resultados provisorios por distrito electoral, fuentes oficiales confirmaron que acatarán la determinación e informarán los resultados como lo solicita el máximo tribunal.

Lee además
javier milei confirmo que reorganizara su gabinete, luego de las elecciones
Oficial

Javier Milei confirmó que reorganizará su gabinete, luego de las elecciones
el gobierno no podra publicar datos provisorios nacionales en la eleccion del domingo
Justicia electoral

El gobierno no podrá publicar datos provisorios nacionales en la elección del domingo

Pese a que varios despachos coincidieron en que la resolución no establece la prohibición de la difusión de los resultados globales, la administración libertaria prefirió avanzar en lo que calificaron como “un gesto de buena voluntad” para con la máxima autoridad.

De esta forma, el próximo domingo 26 de octubre, la Dirección Nacional Electoral (DINE) informará los resultados por distrito electoral, como está estipulado en la Constitución Nacional, y no de manera global como había dispuesto.

La decisión del Poder Ejecutivo se tomó con celeridad, aunque no sin dejar de remarcar que la acordada administrativa no impide la difusión del número total de sufragios. “Ello, sin perjuicio de los diferentes criterios de agregación y uso de dicha información -a posteriori- por otros actores del proceso político”, fue el fragmento del documento utilizado en el campamento libertario para reafirmar la postura.

Sin embargo, a cinco días de la elección, decidieron evitar una confrontación directa con los jueces Daniel Bejas, Alberto Ricardo Dalla Via y Santiago Hernán Corcuera, y atender la solicitud.

En paralelo, en las filas libertarias trabajan en una comunicación informal para cumplimentar la voluntad original y no dejar de hacer público el total de votos obtenidos en todo el país.

Si bien la resolución da lugar al planteo legal de Fuerza Patria, por los pasillos de Balcarce 50 descartan que tenga impacto negativo para el sello que aspira a ocupar la mayor cantidad de bancas del Congreso Nacional en la contienda. “No afecta en nada, de hecho era algo que teníamos previsto informar”, sintetizaron a Infobae desde el equipo legal del Poder Ejecutivo.

Aunque la determinación obligará a La Libertad Avanza a modificar el retrato de la Argentina que esperaba dar, donde se esperanzaban con abultar la diferencia en el conteo total dado que el peronismo se presenta como Fuerza Patria solo en 13 de las 24 provincias, en el Gobierno le bajan el precio al cambio.

“A nadie le importa. Todos van a mirar a Capital Federal, Buenos Aires Córdoba y Santa Fe”, expresó un funcionario a Infobae, luego de la oficialización de la decisión.

No faltaron quienes cuestionaron la exposición a cargo de la titular de la DINE, María Luz Landívar, el pasado sábado 18 de octubre, durante el simulacro realizado en la sede del Correo Argentino ubicada en el barrio porteño de Barracas.

Desde el Ministerio del Interior que conduce Lisandro Catalán, área a cargo del organismo técnico, justificaron el procedimiento de Landívar y aseguraron que cumplió con el correcto desempeño para la reproducción exacta de todas las etapas del proceso.

Con la decisión en curso, los dardos fueron direccionados a Fuerza Patria por las quejas y los amparos judiciales presentados. “Es insólito que hayan ido a la justicia para pedir que se brinde menos información. Es de locos”, se quejó un alfil violeta sobre el reclamo formal del sello peronista.

A días de la elección, la Cámara dio lugar al planteo opositor al determinar que la publicación propuesta por la DINE “puede generar efectos negativos en la percepción de confianza de la opinión pública, como ocurre por ejemplo con la variación de resultados derivada del orden de carga de los datos”.

De esta forma, el próximo domingo, el presidente Javier Milei, sus funcionarios, y dirigentes libertarios, que aguardarán los resultados de las elecciones desde el búnker ubicado en el Hotel Libertador, recibirán los primeros números de la performance del espacio por provincia y a partir las 21, según reveló la propia Landivar.)

El resultado final se definirá 48 horas más tarde, luego del escrutinio definitivo, de validez legal, que determinará a los legisladores electos. “Lo que vamos a mostrar desde la Dirección Nacional Electoral el domingo que viene, a partir de las 9 de la noche, son resultados meramente informativos. Es información para que el ciudadano sepa”, expresó la funcionaria.

Esta tarde, Landívar visitó el Ministerio del Interior, pero evitó dar precisiones a la prensa al sostener que, hasta ese entonces, no había sido notificada formalmente por la Cámara Electoral.

“Los resultados siempre se publican provincia por provincia. Esa opción de visibilización siempre está y siempre estuvo”, se expresó en sintonía en una entrevista a Radio Rivadavia, y completó: ”Los resultados se van a ver por provincia como estaba previsto“.

Con el mandatario alistando los detalles para su visita a la provincia de Córdoba, en el tramo final del período proselitista, y con la definición del máximo tribunal en los principales medios de comunicación, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, desfiló por el primer piso de Casa Rosada rumbo al despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno acatará el fallo de la Cámara Electoral y publicará los resultados por distrito

Legislativas: el PJ de San Juan cruza los dedos para que la Justicia no le permita a Milei difundir votos nacionales sino por distrito

El PJ busca en la Justicia que se evite un recuento nacional de votos

Revés judicial para La Libertad Avanza: la Cámara Electoral rechazó reimprimir las boletas sin la imagen de Espert

El fiscal descartó reimprimir las boletas en la Provincia de Buenos Aires para sacar a Espert

Diputados: la Comisión Investigadora de la estafa Libra aprobó convocar a Javier Milei a dar explicaciones

La detención del concejal electo acusado de dispararle a su pareja tensó la interna libertaria

Milei pasó por Córdoba a apoyar a sus candidatos: "Nunca dije que iba a ser fácil"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un empresario cercano a milei hablo de la extension negociable de la jornada laboral, si avanza la reforma del gobierno
Dato

Un empresario cercano a Milei habló de la extensión "negociable" de la jornada laboral, si avanza la reforma del gobierno

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas
Crimen en Villa San Patricio

Se entregó Jonathan Lucero, el tirador sospechado de asesinar a balazos a un joven en Chimbas

Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos
Línea de tiempo

Caso Raúl Tellechea: cronología de una desaparición que marcó a los sanjuaninos

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada
Por unanimidad

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada

Te Puede Interesar

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia
Absolución

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan es la provincia argentina con más generación fotovoltaica. Ahora avanza la construcción de un parque solar en Sarmiento, operado por Central Puerto. 
Inversiones

Sarmiento se prepara para recibir en 2028 un gran parque solar: luz verde para Hunuc I

Mirá quiénes recibieron a Federico Sturzenegger en San Juan
Galería de fotos

Mirá quiénes recibieron a Federico Sturzenegger en San Juan

Cayó el ladrón que sembró el caos en el centro: lo atraparon tras una seguidilla de robos
Capital

Cayó el ladrón que sembró el caos en el centro: lo atraparon tras una seguidilla de robos

El Río Jáchal, en el dique Cuesta del Viento. Proponen desalinizar su agua para usarla en la minería del cobre. 
Propuesta hídrica

La solución sanjuanina de la Universidad Católica para el agua de una minera: el Río Jáchal en lugar de traerla del Pacífico