lunes 20 de octubre 2025

Tironeo por el conteo

Legislativas: el PJ de San Juan cruza los dedos para que la Justicia no le permita a Milei difundir votos nacionales sino por distrito

Para las legislativas del domingo solo LLA se presenta con el mismo nombre en todos los distritos, lo que dificultará la suma de votos para otras coaliciones como el peronismo. El PJ sanjuanino quiere que se cuente por distrito y cruza los dedos para que la Cámara Nacional Electoral admita el planteo del PJ bonaerense para que Milei no difunda los datos unificados.

Por Miriam Walter
Los resultados del simulacro que presentó la Dirección Nacional Electoral y que alarmaron al PJ en todo el país.

A solo 6 dias de las elecciones legislativas el Partido Justicialista de San Juan enfrenta un dilema que inquieta a todos los candidatos peronistas del país. Los apoderados de “Fuerza Patria” en la provincia de Buenos Aires presentaron una solicitud formal ante la Cámara Nacional Electoral, para que el Gobierno Nacional se abstenga de difundir -en el escrutinio provisorio- resultados electorales consolidados a nivel nacional en las elecciones del 26 de octubre. En San Juan la estrategia es esperar a ver qué decide el organismo nacional respecto del planteo hecho este lunes de los bonaerenses, que representa la situación del PJ de todas las provincias. La postura es clara: el peronismo sanjuanino tampoco quiere que se dé el conteo general (que podría perjudicarlo como fuerza política), sino por distrito, según dijeron desde el frente Fuerza San Juan a este diario.

Simulacro que hizo ayer la Dirección Nacional Electoral (Foto: Ministerio del Interior).
Legislativas 2025

El PJ busca en la Justicia que se evite un recuento nacional de votos
gendarmeria secuestro un kilo de cocaina oculto en el filtro de aire de un auto en el control san carlos
Procedimiento

Gendarmería secuestró un kilo de cocaína oculto en el filtro de aire de un auto en el control San Carlos

La presentación de Fuerza Patria (firmada por figuras como Eduardo Gustavo Adolfo Lopez Wesselhoefft, Patricia Alejandra García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila) advierte que la metodología de consolidación utilizada por la Dirección Nacional Electoral (DINE) en un simulacro reciente "podría inducir a error a la ciudadanía y carece de sustento legal". Pero más allá del argumento legal, la movida tiene una profunda lectura política.

Los apoderados pejotistas denunciantes sostienen que el procedimiento de consolidación es improcedente porque la elección de octubre es "nacional de distrito y no de distrito único". El punto central es que la sumatoria de votos de candidaturas que se eligen por distrito en la República Argentina no corresponde a una lectura nacional. El problema, para el peronismo, es que "la conformación de las alianzas varía según el distrito" en función de los acuerdos políticos locales.

El ejemplo más claro es del peronismo que no solo se presenta bajo la denominación “Fuerza Patria”, sino que utiliza otros nombres en diferentes jurisdicciones. Por lo tanto, si se consolidan los resultados a nivel nacional, la lectura se vuelve un jeroglífico. Tal es así que en San Juan el armado de los peronistas y aliados, que lleva como candidatos a Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo, se llama "Fuerza San Juan".

La única alianza que se presenta con el mismo nombre en los 24 distritos del país es La Libertad Avanza (LLA). De esta forma, si el Estado se pone a unificar datos, la única lectura clara que quedará en la noche del 26 de octubre será el porcentaje de votos que cosechó el propio gobierno nacional. Esto podría permitirles a los libertarios un festejo "relativo" esa noche. La "lectura fina", la que realmente define el poder, comenzará bien entrada la madrugada.

Para “Fuerza Patria”, cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es "arbitrario", y la consolidación de un resultado nacional es simplemente "incorrecta". Insisten en que la Dirección Nacional Electoral debe limitarse a informar "distrito por distrito, sin acumular". Llegan a calificar la intención de sumar votos nacionales como un "escrutinio de la nada misma", ya que no existen listas ni candidatos unificados a nivel país. La preocupación es que la DINE se aparte de sus competencias y se "inmiscuya en recuentos o lecturas políticas de las cuales debe mantenerse al margen".

La resolución de la CNE sobre este pedido será clave para el PJ de San Juan y el resto de las provincias, ya que la presentación judicial también denuncia que en el simulacro de la DINE se realizó un cálculo de asignación de bancas sobre los votos consolidados a nivel nacional, un procedimiento que los apoderados consideran que "no resulta aplicable, ni compatible con la lógica, ni con la normativa vigente". Plantean que la asignación de bancas debe ser provincial.

Así, en la sede de calle 25 de Mayo están atentos a cómo se resuelve el escenario nacional, convencidos también de que sea como sea el nombre del frente, la columna vertebral es el PJ y el mensaje claro que llevan sus aspirantes al Congreso es ponerle un límite al gobierno de Javier Milei.

La disputa por el escrutinio no es solo una pelea por la transparencia o la legalidad; es una pelea por el relato de poder que verá la luz el 27 de octubre. El resultado final hablará mucho sobre el nivel de apoyo real a la gestión del libertario. Esto no es un dato menor, ya que EEUU le está pidiendo al gobierno argentino que concrete una "ampliación de la base de sustentación política". En criollo, lo que los resultados del próximo domingo deben demostrar es si el oficialismo tendrá las piezas suficientes en el Congreso para asegurar mayorías parlamentarias para lograr sus iniciativas.

Lo cierto es que la Cámara Nacional Electoral tiene la pelota. Su decisión definirá si ordena a la DINE limitar la difusión de los resultados provisorios solo a los datos distritales, en una Argentina donde la confianza pública y la transparencia están en el centro del debate político.

