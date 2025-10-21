La detención del concejal electo acusado de dispararle a su pareja tensó la interna libertaria

Ignacio Contreras, concejal electo en San Vicente tras encabezar la lista local de La Libertad Avanza, fue detenido en las últimas horas en una causa por violencia de género donde es acusado de realizar disparos de arma de fuego para amedrentar a su pareja.

El nuevo escándalo que cruza la campaña libertaria en la provincia fue disparador de acusaciones internas. Los internautas que responden a Santiago Caputo, con el Gordo Dan a la cabeza, salieron a pedirle explicaciones a Sebastián Pareja por la elección de Contreras como primer candidato de la lista libertaria en San Vicente.

"Bala y al río", dijo Daniel Parisini al referir a la noticia de la detención de Contreras.

"Y vos @SPareja_ dejá de tuitear pelotudeces genéricas que no le importan a nadie y vení a hacerte cargo y a explicar en primer lugar por qué metiste a este kuka a las listas del presidente Milei utilizando su nombre y en segundo lugar cómo vas a hacer para echarlo YA. No vale ir a llorarle al Javo o a Karina como un maricón", agregó.

"Bala y al río. Y vos @SPareja_ dejá de tuitear pelotudeces genéricas que no le importan a nadie y vení a hacerte cargo y a explicar en primer lugar por qué metiste a este kuka a las listas del presidente Milei utilizando su nombre, y en segundo lugar cómo vas a hacer para echarlo… — DAN (@GordoDan_) October 20, 2025

"Me encerré en el baño, cerré la puerta, quiso entrar, como no lo dejé, empezó a forzar la puerta e inmediatamente tomó un arma de fuego y disparó", dijo la denunciante ante la policía.

Al trascender el hecho, los trolls de Santiago salieron en bloque a acusar al presidente del partido en la provincia: "Pareja la concha de tu madre", es el posteo que hicieron numerosas cuentas libertarias en X, que se subieron a las acusaciones del Gordo Dan.