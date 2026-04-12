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Drama familiar en Rawson: un hombre atacó a su hermano y lo dejó al borde de la muerte

El violento episodio ocurrió en Villa San Damián. La víctima, de 31 años, fue trasladada al hospital con heridas gravísimas, mientras que el agresor se dio a la fuga tras resultar lesionado en una mano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento episodio intrafamiliar ocurrió este sábado por la noche en el departamento Rawson, donde un hombre apuñaló a su hermano a la altura del cuello. La víctima permanece internada en estado crítico.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 22:35 en una vivienda ubicada en Villa San Damián, sobre calle Boulevard 54 Oeste. Personal interviniente entrevistó a Brian Leonel Orostizaga, de 31 años, quien manifestó haber sido atacado con un cuchillo por su hermano, Kevin Orostizaga, de 29, con quien comparte domicilio.

Tras la agresión, el herido fue asistido por una ambulancia del servicio de emergencias médicas y trasladado consciente al Hospital Rawson.

Horas más tarde, desde el nosocomio informaron que el paciente presenta un cuadro de extrema gravedad: neumotórax, mediastinitis y una lesión severa en la tráquea, todas de carácter grave, por lo que permanece bajo estricta atención médica.

En tanto, el presunto agresor se retiró del lugar en un vehículo particular y presentaba una herida cortante en una de sus manos. Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del ataque y dar con su paradero.

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