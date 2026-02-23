¿Fin de ciclo en River? Los cinco nombres que ya suenan para reemplazar a Gallardo

Mientras Marcelo Gallardo analiza su continuidad, en los pasillos del Monumental y en el ecosistema de redes sociales empezó a tomar fuerza un escenario que hasta hace semanas parecía imposible: la búsqueda de un sucesor. Sin confirmaciones oficiales, pero con rumores cada vez más insistentes, ya hay cinco apellidos que se repiten como eventuales reemplazantes del entrenador más laureado en la historia de River.

El primero que asoma como “tapado” es Santiago Solari . El rosarino, actual Director de Fútbol Profesional del Real Madrid, surgido de las inferiores millonarias y con 101 partidos como jugador en el club, tiene experiencia internacional tras sus pasos como DT del Real Madrid (2018-2019) y del América de México (2021-2022). En el mundo River aseguran que su nombre empezó a circular con fuerza en las últimas horas.

Entre los candidatos “de la casa” aparece Pablo Aimar, uno de los ídolos modernos del club, con recorrido en selecciones juveniles y como ayudante en la Selección Argentina. Su perfil formativo y su identificación con la institución lo posicionan como una alternativa con consenso afectivo.

Otro apellido recurrente es el de Eduardo Coudet, con trayectoria en el fútbol argentino y del exterior. El “Chacho” siempre orbitó como posibilidad en River por su estilo ofensivo y su carácter fuerte, aunque nunca estuvo realmente cerca.

En la misma línea aparece Hernán Crespo, exdelantero multicampeón con el club y con experiencia como entrenador en Sudamérica y Medio Oriente. Su nombre genera simpatía entre hinchas por su pasado goleador y por su formación táctica.

El quinto en discordia es Ariel Holan, quien viene de consagrarse campeón en su último paso por Rosario Central. Su presente exitoso lo mete en la conversación como una opción con actualidad y resultados frescos.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las especulaciones. Sin embargo, la danza de nombres ya está instalada y el clima en Núñez dejó de ser el de otros tiempos. Lo que hasta hace poco parecía impensado hoy es tema de debate abierto: quién podría sentarse en el banco de River si finalmente se cierra el ciclo de Gallardo.