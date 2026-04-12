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Hernán MC: el músico urbano que vuelve a cumplir un sueño en el "Rap de Barrio"

El próximo 24 de abril, el género urbano vivirá una jornada histórica con la llegada de referentes nacionales. El joven sanjuanino, con más de una década de trayectoria, será el encargado de encender el escenario por segunda vez consecutiva.

Por Jorge Balmaceda Bucci
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El movimiento del rap y el trap en San Juan sigue sumando hitos que consolidan su crecimiento. En esta oportunidad, el centro de la escena lo ocupa Hernán MC, el artista de 25 años que ha sido confirmado oficialmente como el telonero del esperado evento "Rap de Barrio".

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La cita, programada para este 24 de abril, no es una más en su carrera: representa la segunda vez que es elegido para abrir el show a figuras de la talla de XXL Irione, Fili Wey y El Melly, auténticos pesos pesados de la cultura urbana en Argentina.

Para Hernán, este anuncio es mucho más que una fecha en la agenda. "Me dedico a esto desde que tenía 13 años. Poder abrirle el show a Rap de Barrio por segunda vez, para mí, ya es un sueño cumplido", confesó con la emoción de quien ha trabajado más de la mitad de su vida para alcanzar el profesionalismo en las rimas y el beat.

Durante su presentación, Hernán MC desplegará un setlist que refleja su evolución y su mensaje. Entre los temas confirmados que harán vibrar al público se encuentran "Flow BR", "Sano y Positivo" y "Se hace de noche". Estas canciones muestran su destreza técnica y también una búsqueda por transmitir vivencias y valores que resuenan en la juventud actual, alejándose de los clichés y apostando por una identidad auténtica.

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Sorpresas en el horizonte: colaboración y nuevos lanzamientos

Más allá del show en vivo, el presente de Hernán MC está marcado por la producción constante. Según adelantó el artista, se viene una colaboración sorpresa que promete dar que hablar en la escena.

Aunque los detalles se mantienen bajo siete llaves, se confirmó que el track será producido por Mindz, mientras que la realización audiovisual quedará en manos de Gabifilms, bajo el sello de Foals Producciones. Esta alianza estratégica apunta a elevar el estándar de calidad de sus próximos lanzamientos, combinando sonido de alta fidelidad con una estética visual de primer nivel.

Finalmente, el artista no quiso dejar pasar la oportunidad para expresar su gratitud. El joven músico destacó el apoyo constante y la confianza de Fernando Risso, pieza clave para su inclusión en este line-up de lujo, y extendió el agradecimiento a sus colegas de cartel, XXL Irione, Fili Wey y El Melly, por el respeto mutuo que permite que el rap de barrio siga pisando fuerte.

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