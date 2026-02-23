"Papelón histórico": el comentario de un hincha de Desamparados tras las tribunas vacías en el Hilario Sánchez

"Papelón histórico". Con esa frase, Matías Lahoz -conocido en Tik Tok como el hincha de Sportivo Desamparados que suele
"picarla" con sus videos- volvió a generar revuelo tras la imagen de las tribunas semivacías en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez durante el debut de San Martín en la Primera Nacional frente a Güemes de Santiago del Estero. El fanático puyutano apuntó contra el Verdinegro y habló de "vergüenza" por la escasa convocatoria.
