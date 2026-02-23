"Papelón histórico". Con esa frase, Matías Lahoz -conocido en Tik Tok como el hincha de Sportivo Desamparados que suele

"picarla" con sus videos- volvió a generar revuelo tras la imagen de las tribunas semivacías en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez durante el debut de San Martín en la Primera Nacional frente a Güemes de Santiago del Estero. El fanático puyutano apuntó contra el Verdinegro y habló de "vergüenza" por la escasa convocatoria.

image "Ayer en la cancha de un equipo que se dice ser el más popular de San Juan, en el primer partido de la B Nacional no pudo llenar ni el 30 por ciento de su estadio", lanzó Lahoz en TikTok, en un video que rápidamente se viralizó. El influencer aprovechó el contexto -marcado por la medida que permitió el ingreso solo a socios con cuota al día- para cuestionar la respuesta del público verdinegro en el estreno ante Güemes.

image "Si en Primera División no pudieron, imagínense ahora que están en la B, eso deja mucho que desear. Después quieren competir con un equipo que en la local lleva más gente. El orgullo de San Juan es uno solo y es el único verde", remató, fiel a su estilo provocador y reavivando la histórica rivalidad entre Verdinegros y Víboras. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2026049828329845104&partner=&hide_thread=false "Papelón histórico": el comentario de un hincha de Desamparados tras las tribunas vacías en el Hilario Sánchez



El fanático puyutano de las redes sociales volvió a aparecer con un video y criticó el poco público que tuvo San Martín frente a Güemes. Habló de verguenza y comparó el… pic.twitter.com/NE59MEjoi9 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 23, 2026

