lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

"Papelón histórico": el comentario de un hincha de Desamparados tras las tribunas vacías en el Hilario Sánchez

El fanático puyutano de las redes sociales volvió a aparecer con un video y criticó el poco público que tuvo San Martín frente a Güemes. Habló de verguenza y comparó el aliento que tiene su hinchada siguiendo al equipo en el Torneo Local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

"Papelón histórico". Con esa frase, Matías Lahoz -conocido en Tik Tok como el hincha de Sportivo Desamparados que suele
"picarla" con sus videos- volvió a generar revuelo tras la imagen de las tribunas semivacías en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez durante el debut de San Martín en la Primera Nacional frente a Güemes de Santiago del Estero. El fanático puyutano apuntó contra el Verdinegro y habló de "vergüenza" por la escasa convocatoria.

Lee además
en fotos: san martin estreno localia con acceso exclusivo para socios
Sorpresa

En fotos: San Martín estrenó localía con acceso exclusivo para socios
un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en san martin: el futbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"
image

"Ayer en la cancha de un equipo que se dice ser el más popular de San Juan, en el primer partido de la B Nacional no pudo llenar ni el 30 por ciento de su estadio", lanzó Lahoz en TikTok, en un video que rápidamente se viralizó. El influencer aprovechó el contexto -marcado por la medida que permitió el ingreso solo a socios con cuota al día- para cuestionar la respuesta del público verdinegro en el estreno ante Güemes.

image

"Si en Primera División no pudieron, imagínense ahora que están en la B, eso deja mucho que desear. Después quieren competir con un equipo que en la local lleva más gente. El orgullo de San Juan es uno solo y es el único verde", remató, fiel a su estilo provocador y reavivando la histórica rivalidad entre Verdinegros y Víboras.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2026049828329845104&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

San Martín-Deportivo Madryn, el compromiso de copa: el estadio, venta de entradas y en qué precio se venderán

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha

La AFA anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades

Confirmaron los equipos para el torneo de hockey sobre patines Cecilio Velázquez

Edinson Cavani, de titular a quedar afuera de los convocados en Boca: el detrás de escena

UEFA suspendió de manera provisional a Prestianni y no jugará la revancha contra Real Madrid

Más de un centenar de atletas protagonizaron el Triatlón Cordillerano en Punta Negra

Susana Giménez "entró" a jugar para San Martín: el blooper viral que dejó en shock a todo Concepción

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la afa anuncio la suspension de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades
Polémica

La AFA anunció la suspensión de la fecha 9 en respaldo a sus autoridades

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos
Apelación

Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento
En marzo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento