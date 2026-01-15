jueves 15 de enero 2026

El club, solo para socios: la explicación oficial detrás de la medida que impactó a los hinchas de San Martín

Fuentes del club explicaron sobre la decisión de la institución que apunta a fortalecer el sentido de pertenencia, ordenar las finanzas y respaldar a quienes acompañan al club de manera permanente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La hinchada de San Martín.

La medida anunciada por San Martín, que limita el ingreso al estadio únicamente a socios durante los partidos de la Primera Nacional, despertó sorpresa y debate entre los hinchas verdinegros. Sin embargo, desde el club salieron a explicar los motivos de fondo y aseguraron que se trata de una política que viene gestándose desde hace tiempo.

San Martín se pone firme. 
Según indicaron desde el Pueblo Viejo, la decisión está directamente ligada a la necesidad de generar previsibilidad económica y consolidar el sentido de pertenencia. "Es una idea que se viene trabajando hace tiempo para que el club tenga previsibilidad a lo largo del tiempo, y no estar un mes cobrando y otro no, pidiendo moratorias a cada rato", explicaron.

En ese sentido, remarcaron que la reciente aprobación del nuevo estatuto fue clave para avanzar con esta determinación. El documento establece que en los años electorales -como el actual- ya no se permiten moratorias, una práctica habitual en el pasado que, según reconocen desde la institución, terminaba afectando la salud financiera del club.

Además del aspecto económico, desde San Martín subrayan que la medida también busca reconocer al hincha que acompaña de manera constante. "La idea es que el socio que apoya incondicionalmente se sienta respaldado", señalaron, dejando en claro que el objetivo es fortalecer el vínculo entre el club y quienes sostienen su día a día.

El comunicado del club:

image
Ciclismo sanjuanino.
Cuenta regresiva

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

