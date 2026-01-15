El club, solo para socios: la explicación oficial detrás de la medida que impactó a los hinchas de San Martín

La medida anunciada por San Martín , que limita el ingreso al estadio únicamente a socios durante los partidos de la Primera Nacional , despertó sorpresa y debate entre los hinchas verdinegros. Sin embargo, desde el club salieron a explicar los motivos de fondo y aseguraron que se trata de una política que viene gestándose desde hace tiempo.

Según indicaron desde el Pueblo Viejo, la decisión está directamente ligada a la necesidad de generar previsibilidad económica y consolidar el sentido de pertenencia. "Es una idea que se viene trabajando hace tiempo para que el club tenga previsibilidad a lo largo del tiempo, y no estar un mes cobrando y otro no, pidiendo moratorias a cada rato", explicaron.

En ese sentido, remarcaron que la reciente aprobación del nuevo estatuto fue clave para avanzar con esta determinación. El documento establece que en los años electorales -como el actual- ya no se permiten moratorias, una práctica habitual en el pasado que, según reconocen desde la institución, terminaba afectando la salud financiera del club.

Además del aspecto económico, desde San Martín subrayan que la medida también busca reconocer al hincha que acompaña de manera constante. "La idea es que el socio que apoya incondicionalmente se sienta respaldado", señalaron, dejando en claro que el objetivo es fortalecer el vínculo entre el club y quienes sostienen su día a día.

El comunicado del club: