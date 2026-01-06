martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención hinchas verdinegros

Ya hay fecha para San Martín-Deportivo Madryn en Copa Argentina: ¿Cuándo juegan?

La organización dio a conocer el cronograma de los 32avos de final y el Verdinegro ya conoce la fecha de su debut en la competencia. Aún resta definir sede y horario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Venta de entradas de San Martín-Gimnasia.&nbsp;

Venta de entradas de San Martín-Gimnasia. 

San Martín empieza a marcar en rojo una fecha en el calendario. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cronograma completo de los 32avos de final de la Copa Argentina y el equipo sanjuanino ya sabe cuándo saltará a la cancha para iniciar su camino en el certamen federal.

Lee además
era martos, dia i: con borgogno, el pulpito y doce pibes de la cantera, san martin arranco la pretemporada en concepcion
Operativo retorno

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción
matias borgogno, entre la ilusion y su futuro: san martin tiene que volver a donde se merece
Palabra autorizada

Matías Borgogno, entre la ilusión y su futuro: "San Martín tiene que volver a donde se merece"

El debut del Verdinegro será el miércoles 25 de febrero, cuando enfrente a Deportivo Madryn, en un cruce que asoma exigente ante un rival del ascenso que suele hacerse fuerte en este tipo de competencias. Por el momento, la organización no informó ni el horario ni el estadio, datos que se conocerán en los próximos días.

La Copa Argentina representa una nueva oportunidad para San Martín de medirse a nivel nacional y soñar con avanzar de ronda, en un torneo que históricamente ha ofrecido sorpresas y partidos de alta intensidad. Con la fecha ya confirmada, el foco del plantel y el cuerpo técnico comienza a posarse en llegar de la mejor manera al debut.

Cabe recordar que todos los encuentros de esta instancia serán televisados por TyC Sports. En ese marco, River tendrá su estreno el 17 de febrero, mientras que Boca hará lo propio el 24, completando una agenda cargada para el inicio del certamen más federal del fútbol argentino.

Temas
Seguí leyendo

Perfil bajo y gran apuesta a la cantera: las cinco mejores frases de Martos, el nuevo entrenador de este verdinegro en construcción

Un jugador de la cantera de Desamparados es el nuevo refuerzo de San Martín en la B Nacional

Una gloria del ascenso se despidió de San Martín: "Será un hasta luego, uno siempre vuelve a sus raíces"

Enzo Pérez será compañero de los sanjuaninos en Argentinos Juniors: "Jerarquía"

Crisis en Sportivo Desamparados: renunció el vicepresidente y acusó de apático al presidente y sus amigos

Pasiones del Interior llega al streaming de Tiempo de San Juan: historias que laten y respiran en cada club del pueblo

Denunciaron a un histórico del ascenso por un posible caso de corrupción de menores

Después de la novela de Villa, San Lorenzo se prendió en la pelea por un ex Boca: de quién se trata

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
José Luis Páez, de técnico a veedor.
Oficial

Bomba en el hockey sobre patines: a pocos meses del Mundial, José Luis Páez renunció a la Selección Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Imagen ilustrativa
Por descuidado

Le robaron la pistola a un policía mientras dormía con su novia en Caucete

Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Ladrones dejaron sin iluminación a una conocida escuela de Rivadavia

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraudes virtuales

Crecen las estafas millonarias con falsos descuentos e inversiones en YPF y una conocida tarjeta

Por Redacción Tiempo de San Juan
La trastienda de los cambios en el Gabinete de Capital
Movimientos

La trastienda de los cambios en el Gabinete de Capital

Por la ola de robos en Chile, ¿cayó la demanda de los tours de compras?: las versiones dispares de referentes en San Juan
Repercusiones

Por la ola de robos en Chile, ¿cayó la demanda de los tours de compras?: las versiones dispares de referentes en San Juan

Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana
Con la guitarra en mano

Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana

Los propietarios del local reparaban y reforzaban la puerta por donde entraron los ladrones.
Ataque a comercio

Se llevaron $1.500.000 en prendas de vestir de una tienda de Chimbas