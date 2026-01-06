Ya hay fecha para San Martín-Deportivo Madryn en Copa Argentina: ¿Cuándo juegan?

San Martín empieza a marcar en rojo una fecha en el calendario. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cronograma completo de los 32avos de final de la Copa Argentina y el equipo sanjuanino ya sabe cuándo saltará a la cancha para iniciar su camino en el certamen federal.

El debut del Verdinegro será el miércoles 25 de febrero, cuando enfrente a Deportivo Madryn, en un cruce que asoma exigente ante un rival del ascenso que suele hacerse fuerte en este tipo de competencias. Por el momento, la organización no informó ni el horario ni el estadio, datos que se conocerán en los próximos días.

La Copa Argentina representa una nueva oportunidad para San Martín de medirse a nivel nacional y soñar con avanzar de ronda, en un torneo que históricamente ha ofrecido sorpresas y partidos de alta intensidad. Con la fecha ya confirmada, el foco del plantel y el cuerpo técnico comienza a posarse en llegar de la mejor manera al debut.

Cabe recordar que todos los encuentros de esta instancia serán televisados por TyC Sports. En ese marco, River tendrá su estreno el 17 de febrero, mientras que Boca hará lo propio el 24, completando una agenda cargada para el inicio del certamen más federal del fútbol argentino.